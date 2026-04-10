Ukázala nového partnera! Šišková je znova zamilovaná: Tento sympaťák si získal jej srdce

BRATISLAVA – Herečka Anna Šišková žiari šťastím! Na prestížnom galavečere Slnko v sieti sa totiž objavila po boku svojho nového partnera, charizmatického muža, s ktorým si neustále vymieňala zamilované pohľady.
Obľúbená herečka dorazila na odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025 ruka v ruke s neznámym mužom. Jubilejný 15. ročník jedného z najprestížnejších filmových podujatí na Slovensku sa konal v bratislavskej Starej tržnici a prilákal množstvo známych tvárí zo sveta filmu, kultúry aj šoubiznisu. Šišková pôsobila uvoľnene, spokojne a celý večer sa usmievala. Dvojica sa od seba nepohla ani na krok a bolo zjavné, že sú do seba zamilovaní.
„Som tu s dcérou Dorotkou a priateľom Viktorom,“ bez okolkov priznala pre Topky.sk. A ako sa ukázalo, nejde o žiadnu čerstvú známosť, ale utajovaný dlhodobejší vzťah.
Galavečer, ktorý moderoval Branislav Bruno Ciberej, priniesol množstvo emócií, potlesku a silných filmových momentov. Pozornosť sa však neobracala len na Šiškovú a jej nový vzťah, ale aj na jej dcéru, režisérku Terezu Nvotovú, ktorá zažila mimoriadne úspešný večer. Jej film Otec patril spolu s filmom Martina Gondu Potopa, medzi najvýraznejšie snímky celého ročníka.
Obe získali rovnaký počet ocenení od členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, čím sa zaradili medzi najúspešnejšie projekty večera. „Je to pre mňa ako pre mamu krásny pocit. Som na ňu taká pyšná. Na to, že vie tak pekne hovoriť, všetko tak pekne odprezentovať, a že nie je len dobrá režisérka, ale aj dobrý a čestný človek," skonštatovala dojáta Šišková.
Rozhodnutie o najúspešnejšom filme napokon priniesla až divácka cena, ktorú si odniesla snímka Potopa. Práve táto dráma sa tak stala absolútnym víťazom večera. Pre Annu Šiškovú to bol večer plný emócií – na jednej strane hrdosť na dcéru a jej úspechy, na druhej strane šťastie v súkromí po boku nového partnera. A zdá sa, že herečka si toto obdobie skutočne naplno užíva.
