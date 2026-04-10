Veľkolepý comeback: Bičan po viac ako troch rokoch naspäť v STVR! Ktorá relácia mu otvorila dvere?

BRATISLAVA - Po mesiacoch mimo obrazoviek sa vracia vo veľkom štýle! Andrej Bičan opäť mieri do STVR a jeho meno sa znovu objavuje v programe verejnoprávnej televízie.
Známy moderátor Andrej Bičan bol dlhých 15 rokov neodmysliteľnou šúťažou 5 proti 5 v STVR. Avšak tomuto skúsenému moderátorvi v decembri 2022 zazvonil umieračik.
Bičan naložil šéfovi RTVS Machajovi, nevie sa dočkať výmeny: Prišiel, zrušil ma a ZLYHAL!
V relácii, ktorú moderuje Ján Dobrík a Martin Navrátil, sa pritom Bičan podelí aj o desivý zážitok z cestovania, na ktorý len tak nezabudne. Počas letu totiž zažil dramatické chvíle plné kriku, plaču a paniky, keď mal pocit, že lietadlo sa zrúti. Náročnú situáciu mal podľa jeho slov problém zvládnuť aj samotný pilot a cestujúci sa pripravovali na najhoršie.
Premiérovú epizódu zábavno-cestovateľského kvízu odvysiela STVR v dnes o 20.30 na Jednotke. Moderátori šou okrem Andreja Bičana privítajú Simonu Simanovú, Zuzanu Kanócz a Juraja Kemku.
