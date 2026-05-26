Kauza vraždy Kuciaka pokračuje: Vypočujú kľúčového svedka Andruskóa

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku aj v utorok výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpykáva 15-ročný trest väzenia.
V pojednávacej miestnosti sa nachádzajú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zs. a Dušan K. Štvrtý obžalovaný Darko D. súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti a na pojednávanie sa nedostavil. Svedok Andruskó doteraz zvykol nosiť počas presunov do pojednávacej miestnosti na hlave kuklu. Tentoraz prišiel bez nej.
Andruskó usvedčoval obžalovanú Alenu
V pondelok (25. 5.) Andruskó usvedčoval obžalovanú Alenu Zs. z objednávky vraždy novinára. Uviedol, že podľa pôvodného zámeru malo telo novinára zmiznúť, aby neboli páchatelia vypátraní. Andruskó opisoval aj okolnosti, za ktorých mu mala obžalovaná odovzdať peniaze za vykonanie vraždy. Vypovedal tiež o tom, že si mala Alena Zs. u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner.
Vražda Kuciaka z februára 2018
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočner a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.