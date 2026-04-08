Do Let´s Dance mieri Zuzana Fialová! V šou si už prešla všetkým: Koho teraz nahradí?

BRATISLAVA - Do Let’s Dance sa vracia známe meno s bohatými skúsenosťami na tanečnom parkete. Herečka Zuzana Fialová si v rámci tanečnej šou prešla už všetkým a teraz mieri do šou opäť. Koho tentokrát nahradí?
Herečka Zuzana Fialová si odniesla korunku kráľovnej tanečného parketu pred neuveriteľnými dvadsiatimi rokmi. V roku 2006 sa spolu s tanečným partnerom Petrom Modrovským stala historicky prvou víťazkou Let’s Dance. K projektu sa odvtedy viackrát vracala. V úlohe porotkyne sa po prvýkrát objavila rok po víťazstve a ďalej v roku 2008.
V roku 2009 siahla po mikrofóne a veľkolepú šou moderovala v tandeme s Martinom Pycom Rauschom. Po dlhšej pauze opäť zasadla do porotcovského kresla v roku 2017 a naposledy v roku 2024. „Na Let’s Dance mám len pekné, krásne a ešte krajšie spomienky. Som zvedavá a mám v úmysle si to absolútne užiť z tejto čestnej, nesúťažnej pozície. To je taká, nedeľa za odmenu,“ povedala pred dvomi rokmi Fialová, keď mierila na miesto porotkyne posledný raz.
Už túto nedeľu sa tanečnej šou objaví opäť! Jej miesto ale nebude na parkete a ani za moderátorským mikrofónom, ale po boku Tatiany Drexler, Jána Ďurovčíka a Richarda Genzera. Bude totiž zastupovať profesionálnu tanečníčku Lauru Arcolinovú, ktorá je dlhodobo pracovne vyťažená a nemôže sa pravidelne zúčastňovať priamych prenosov Let’s Dance.Sympatická brunetka má plné ruky práce s prípravami na najprestížnejší tanečný šampionát sveta. Vďaka bohatým skúsenostiam ju ale Fialová určite bez problémov plnohodnotne zastúpi...
