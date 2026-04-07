Ján Koleník ukázal rodinu a žiadal o odpustenie: Moji zlatí...

BRATISLAVA – Ján Koleník odpálil ďalší tanec ako kráľ! Jive v prevedení s Dominikou Roškovu mal šialené grády a aj podľa slov Tatiany Drexler bol proste super. Energiu hercovi dodala iste aj prítomnosť jeho rodiny, ktorá si jeho zaneprázdnenosť musí doslova "odtrpieť".
Piate kolo Let's Dance znovu potvrdilo to, čo už vieme – Jano Koleník vie tancovať! Spolu s Dominikou Roškovou predviedli na pieseň Buona Sera jive, ktorý zdvihol na nohy nielen celú Inchebu, ale možno aj divákov pri televíznych obrazovkách. Rytmus a tempo, ktoré sa dá len ťažko udýchať, ich však nevyviedli z miery. Adam Bárdy, ktorý má za sebou nielen tanečnú sériu, ale vyskúšal si aj porotcovanie, vedel, o čom hovorí. „Toto bol jeden rýchly utancovaný jive, ja som sa spotil len čo som sa pozeral,“ zhodnotil.
Jive býva strašiak pre mužov, lebo je extrémne rýchly, ale Koleníka porota už niekoľkokrát vychválila, že má rýchle nohy a dokáže nimi i celým telom vynikajúco narábať. Klobúk dole! Koleník však naplno priznal: „Ja nemám rád beh, ale tanec je najlepšie kardio, ja som išiel s váhou dole asi o šesť kíl od začiatku súťaže a asi by som ten jive nevedel zatancovať, keby som mal 100 kíl ako pred pol rokom,“ vyjadril sa pred hodnotením poroty, pričom po tejto vete Bárdy zakontroval: „Nerozumiem tomu, že si išiel o šesť kíl dole, pretože po tebe v bufete vždy zostane len cvikla a prázdne taniere, takže mi to nejde dokopy.“
Lenže potom už prišlo na rad hodnotenie poroty. A zrejme platí, že čím lepší tanečník, tým tvrdšie kritériá. Porotcovský kat sa totiž tak trochu zopakoval už z minulého kola, keď od talentovaného Koleníka žiada ešte viac. „Poviem niečo hrozné zase...ja sa na vás dívam, mám úsmev od ucha k uchu, všetko mi sedí, vystavaná choreografia, len… prekvapte ma niečím… všetko je super, ale dajte tam ešte niečo, len ma šoknite, ja vás len trošku hecujem… trepem,“ hodil vzápätí spiatočku Ďurovčík. Nebol by to však Genzder, keby sa neozval: „Čím ťa majú prekvapiť, že by tancoval Koleník s nožom v chrbte, aby by ťa prekvapilo, že ešte žije…?“ protirečil český porotca. Viac však prekvapil ďalšími slovami: „Ja som Čech a mojou vlastnosťou je závisť a ja nemám rád pekných a talentovaných ľudí a vás vyložene nenávidím… to je odo mňa všetko, nechajte ma so svojou priemernosťou a depresiou.“
Drexler sa okamžite snažila Genzerovu depresiu odstrašiť láskavými slovami, vzápätí sa však obrátila na Koleníka. Slová uznania z jej úst zneli nielen vtipne, ale aj veľmi pochvalne: „Toto je to, prečo my robíme spoločenské tance. Chytíš babu, pozrieš jej do očí a medzi skriňou a gaučom valíš jive čo sa dá. Pozeráš sa do očí a hovoríš si – toto ešte dáme alebo to je už príliš rýchlo. Snažíš sa, aby prežili obidvaja - nie len ten veľký bernardín, ale aj ten malý pudel, ktorý na ňom visí… A toto bola dokonalá, ale dokonalá ukážka spoločenských tancov… Jano, to sa nedá lepšie, to bolo jednoducho super!“
V minulosti nám však prezradil, aká je jeho rodina a aký je on syn a súrodenec: „Ja som obyčajný syn a obyčajný súrodenec... ja sa nemôžem tváriť, že som herec, ja som svoj, ja som ich a na tom sa nič nemení,“ povedal koncom roka 2024 s tým, že mama, sestra aj neter ostali mimoriadne skromní, i keď hrdí na úspešného syna. „Aj keby som bol úspešný lekár, by boli rovnako hrdí a povlanie herca na tom nemení absolútne nič.“ A čo je ešte zaujímavé, výborne vraj tancuje aj jeho neter. Či sa však vyberie hereckou cestou, je zatiaľ vo hviezdach...
