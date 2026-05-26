To nečakali! Takmer 90 dronov počas svetelnej šou popadalo vo vody, nastala porucha

SYDNEY - Takmer 90 dronov v pondelok večer kvôli poruche počas svetelnej šou v štvrti Darling Harbour v austrálskom Sydney popadalo do vody. Informuje správa televízie BBC a agentúra AFP.
Organizátori každoročného festivalu Vivid Sydney v utorok uviedli, že porucha bola spôsobená „nepredvídanými technickými problémami“ a v jej dôsledku zrušili aj ďalšie dve nadchádzajúce podujatia. Súčasťou festivalu sú okrem iného aj rôzne svetelné inštalácie.
Podľa spoločnosti SkyMagic, ktorá mala dronovú šou na starosti, bola dôvodom poruchy „nepredvídaná zmena v rádiofrekvenčnom prostredí, ku ktorej došlo po vzlete“. Drony kvôli tomu „spustili procedúru bezpečného pristátia v reakcii na zníženú presnosť polohy“.