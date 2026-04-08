Čachre machre v Let´s Dance: Tanečníkov odstavili na druhú koľaj! S kým si zatancujú hviezdne tváre?

BRATISLAVA - Tak toto bude poriadna jazda! Let's Dance opäť pritvrdzuje a tentoraz poriadne zamieša karty. V nasledujúcom kole totiž pôjdu tanečníci bokom a na parkete sa objavia úplne nové dvojice!
Produkcia si tentoraz pripravila pre súťažiacich poriadne prekvapenie. V najbližšom kole dôjde k nečakanému prepojeniu aktuálnych hviezd so známymi tvárami z minulých sérií, čím vzniknú kombinácie, ktoré diváci ešte nemali šancu vidieť. A ako sa ukazuje, práve tieto „čachre machre“ môžu rozhodnúť o ďalšom osude súťažiacich.
Diváci sa podľa informácií denníka Nový Čas môžu tešiť na poriadne výbušné kombinácie. Zuzana Porubjaková si strihne tanečné číslo s Jánom Tribulom, zatiaľ čo Gabika Marcinková spojí sily s Vratkom Sirágim. Veľkým lákadlom bude aj dvojica Nela Pocisková a Filip Tůma, ktorí tvoria pár aj v súkromí.
A tým to nekončí. Ján Koleník sa objaví po boku energickej Evy Mázikovej, Jakub Jablonský vytvorí pár s Annou Jakab Rakovskou a Kristián Baran si zatancuje s Ráchel Šoltésovou. Celebritní tanečníci tak budú musieť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prispôsobiť sa novým partnerom – a to môže poriadne zamiešať poradie!
