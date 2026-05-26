Nešťastie v kráľovskej rodine: Hlásia smutné správy!

KODAŇ - Dánsku kráľovnú Margarétu II., ktorá abdikovala pred dvoma rokmi, hospitalizovali v univerzitnej nemocnici Rigshospitalet v Kodani po páde, pri ktorom sa jej vytvorili rozsiahle podliatiny v oblasti bedra. Uviedol to v pondelok kráľovský palác, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa oficiálneho vyhlásenia lekári vykonali podrobné vyšetrenia vrátane CT skenu, ktorý odhalil „značné nahromadenie krvi v oblasti bedra po páde“. Palác dodal, že bývalá panovníčka sa má za daných okolností dobre, no v nemocnici zostane niekoľko dní na pozorovanie a ďalšiu liečbu.
Najnovší incident sa stal necelé dva týždne po tom, čo Margaréta II. pre akútne bolesti v hrudníku podstúpila angioplastiku, zákrok na rozšírenie zúžených ciev. Po operácii strávila niekoľko dní v nemocnici.
Kráľovná, ktorá 16. apríla oslávila 86. narodeniny, sa v Dánsku teší mimoriadnej popularite. V posledných rokoch ju však trápili viaceré zdravotné problémy a aj keď v minulosti tvrdila, že nikdy neabdikuje, rozsiahla operácia chrbta v roku 2023 ju prinútila zmeniť názor. V krajine vládla 52 rokov, no v januári 2024 žezlo odovzdala svojmu najstaršiemu synovi, súčasnému kráľovi Frederikovi X. Napriek tomu si ponechala titul kráľovnej a príležitostne reprezentuje Dánsko na oficiálnych podujatiach.