Nenechal ju už čakať: Po 11-tich rokoch to Vanessa s Davidom vzali hopom! Nielen dieťa, ale aj...

BRATISLAVA - Vanessa Šarköziová sa konečne dočkala! Po rozchode s DAvidom, zmierení a tehotenstve prichádza ďalší míľnik. Mladá diablica sa pochválila zásnubným prsteňom.
Keď Vanesse Šarköziovej s Davidom skrachoval vzťah, rozvírilo to hladiny slovenského šoubiznisu. Poznali sa totiž odmalička, ich vzťah začal, keď mala Šarköziová len 15 rokov a David perfektne zapadol do ich rodiny. Roky pôsobili ako nerozlučná dvojica a zdalo sa, že ak má niečo prísť, bude to svadba. Nestalo sa tak a po 10 rokoch, v marci 2025, sa rozišli, čím si dali dosť netradičný valentínsky darček. Odvtedy chodievala Vanessa na akcie sama alebo v sprievode mamy či oboch rodičov. „Mám sa dobre. Zo začiatku to bolo samozrejme ťažké, trávim veľa času s rodinou, priateľmi, veľa nakupujem…“ povedala nám pár mesiacov po rozchode hudobníčka, ktorá sa rozhodla boľavú dušu liečiť po svojom – nákupmi a jedlom!
Netrvalo však dlho a dvojica sa k sebe vrátila. City nevyprchali a opäť vzbĺkla iskra. Potvrdili to v júni minulého roku. „Áno, je to tak. Stretávali sme sa a dali sme tomu znova šancu,“ priznala brunetka. A o tom, že to tentokrát myslia spolu naozaj vážne, svedčí aj skutočnosť, že sa o niekoľko mesiacov stanú rodičmi. Vanessa totiž na sociálnej sieti zverejnila dojímavé slová: „26! S týmto mužom trávim po mojom boku už 11. narodeniny. No tento rok je to predsa len niečím iné… polku z neho nosím v brušku.“
Tým to však neskončilo. Pred pár hodinami sa mladá diablica pochválila ďalším posunom v ich vzťahu – ukázala zásnubný prsteň. „A tak si včera točím výhľad pred večerou, keď tu zrazu… 💍🥹❤️ I said yes 💍❤️“ Blahoželáme nielen my, ale aj množstvo gratulantov, ktorí okamžite spustili lavínu odkazov.