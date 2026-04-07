Erika Barkolová si užíva nádherné chvíle: Odhalené telo a dobrá spoločnosť!

Erika Barkolová si užíva pobyt v Amerike s dcérou Patríciou a jej snúbencom Brettom (Zdroj: FB/Erika Barkolová)
USA – Erika Barkolová rada brázdi svet krížom-krážom, jej najčastejšie kroky však putujú za dcérou do ďalekého sveta. Prvýkrát teraz Patríciu aj so snúbencom navštívila v USA, kam sa nedávno presťahovali z Kanady. A bola to horúca návšteva!
Erika Barkolová (48) žije vysnívaný život. Darí sa jej pracovne, na dcéry môže byť hrdá a v poslednom období zaťala zuby a vyrysovala sa do postavy, ktorú jej mnohé ženy môžu závidieť.
Aktuálne je Erika v Amerike, kde jej dcéra robí bohatý program. „Keď boli moje dcéry menšie, mladšie, vždy som sa im snažila ukázať svet. Som šťastná, že teraz ho ukazujú oni mne,“
pochvaľuje si moderátorka na sociálnej sieti. Erikina staršia dcéra Patrícia (29) žije za oceánom už dlhšie, po rokoch sa však aj so snúbencom Brettom z Kanady presťahovali do Phoenix Arizona. „Áno, je fešák, on je stomatológ a bývalý kanadský hokejista,“
dozvedeli sme sa, keď sme chceli vedieť, kto je muž na fotkách.
A nielen to. Ako nám moderátorka prezradila, rada im vyvára a aj v Amerike je príkladnou gazdinkou: „Už som mu robila hocičo, ale najradšej má parenú knedľu, halušky a paprikáš :) včera mal klasiku aj s kôprovou omáčkou a vareným hovädzím mäsom… On ma za to učí pripravovať stejky…“
napísala nám Erika, ktorej prvé kroky opäť na Slovensku povedú za vnukom Olim a dcérou Alex, ktorá tento rok končí štúdium medicíny.
Nuž a kým Erika si ešte pár dní užije v Amerike, diváci ju celý tento týždeň môžu sledovať v relácii Bez servítky, kde okrem nej svoje kuchárske umenie predvedú ďalšie moderátorky Top star - Simona Halamíčková, Alexandra Orviská, Alexandra Hinková a Nora Hamar.
V relácii Bez servítky predvedú svoje kuchárske schopnosti moderátorky Top Star (Zdroj: TV JOJ)