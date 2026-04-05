Obrovská radosť v rodine Vanessy Šarkoziovej: Po rozchode veľká novinka… Na toto sa tešila 11 rokov!

BRATISLAVA - V známej hudobnej rodine zavládla obrovská radosť. Dcéra Silvie Šarköziovej a Ernesta Šarköziho z Cigánskych diablov, Vanessa Šarköziová, prekvapila radostnou novinkou.
Vanessin príbeh s Dávidom Virágom nebol vždy len rozprávkový. Spoznali sa ešte ako deti, no ich cesty sa naplno spojili až na konzervatóriu, kde sedeli v jednej triede. Práve tam vzniklo silné puto, ktoré postupne prerástlo do lásky. Brunetka mala len 15 rokov, keď medzi nimi preskočila iskra. Napriek mladému veku v tom mala jasno a ich vzťah pôsobil stabilne dlhé roky. Spolu dospievali, stáli pri sebe a mnohí verili, že ich čaká spoločná budúcnosť spečatená svadbou.
O to väčší šok prišiel na Valentína 2025, keď oznámili rozchod. Nečakaná správa zaskočila fanúšikov aj ich okolie a zdalo sa, že ich dlhoročná láska sa definitívne skončila. Lenže prišiel zvrat. Po niekoľkých mesiacoch od seba si dali druhú šancu a v júli 2025 sa opäť dali dokopy. Dnes je jasné, že to bolo jedno z najdôležitejších rozhodnutí v ich živote.
Vanessa totiž na sociálnej sieti zverejnila dojímavé slová: „26! S týmto mužom trávim po mojom boku už 11. narodeniny. No tento rok je to predsa len niečím iné… polku z neho nosím v brušku.“ Zamilovaná dvojica tak čaká bábätko a ich vzťah sa posúva do úplne novej kapitoly. Do rodiny Cigánskych diablov tak pribudne nový člen. Srdečne gratulujeme!