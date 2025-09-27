Šarköziová sa pustila do Haydu: Vyzvala ju na SÚBOJ V PRETLÁČANÍ! Ktorá z dám zvíťazila?

(Zdroj: Jan Zemiar)
BRATISLAVA - Hudobníčka zo slávnych Cigánskych diablov, Silvia Šarköziová, sa podelila o svoju drsnú stránku.
V pretláčaní rúk nemá konkurenciu – ani medzi mužmi, ani medzi ženami. „Na to, že som žena, som dosť silná v pretláčaní. Pretlačím niektorých mužov a ženy všetky,“ pochválila sa sebavedomo v relácii Záhady tela. Moderátor Marián Miezga jej hneď ponúkol súpera – speváka Kulyho. Silvia sa však úprimne priznala: „Na Kulyho si netrúfam.“
Voľba teda padla na kolegyňu z relácie – herečku Karin Haydu. Silvia s úsmevom poznamenala: „Karin by som pretlačila, si myslím.“ Karin okamžite zareagovala – dala si dole prsteň a pustila sa do napínavého ženského súboja. Diváci tak videli nečakaný súboj, ktorý priniesol poriadnu dávku napätia i zábavy. Ktorá z dám nakoniec zdvihla ruku víťazne? Pozrite si vo videu...
Sledujte Záhady tela s Mariánom Miezgom v sobotu 27.9. o 20:30 na Jednotke. Hosťami relácie budú Mário “Kuly” Kollár, Karin Haydu, Silvia Šarköziová a Štefan “Picúr” Banyák.
Šarköziová sa pustila do Haydu: Vyzvala ju na súboj v pretláčaní! Kto zvíťazil? (Zdroj: STVR)
