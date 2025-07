Vanessa Šarköziová po bolestivom ROZCHODE: Je OPÄŤ zadaná... Nie je to neznámy muž!

Prešporský bál 2025, Vanessa Šarköziová (Zdroj: Ján Zemiar)

Cigánska diablica sa dlhé roky objavovala po boku svojho partnera Davida. Ich vzťah začal, keď mala Šarköziová len 15 rokov. Poznali sa už odmalička a aj kvôli tomu perfektne zapadol do ich rodiny. O to väčším šokom bolo, keď sa v marci prevalilo, že sa dvojica po dlhých 10 rokoch vzťahu rozišla. „Áno, je to tak. Rozišli sme sa,“ potvrdila vtedy speváčka.

Aktuálne však magazín EMMA prišiel s informáciou, že kráska dlho sama nezostala a opäť je zadaná. No a prekvapením je, že to nie je žiaden neznámy muž. Práve naopak - Vanessa sa vraj vrátila k svojmu bývalému Dávidovi. „Áno, je to tak. Stretávali sme sa a dali sme tomu znova šancu,“ priznala brunetka.