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Čerstvý premiér Magyar to poriadne prehnal: Susedíme sami so sebou! Spustil LAVÍNU reakcií našich politikov

Magyar to podľa našich koaličných, ale aj opozičných politikov poriadne prehnal. Zobraziť galériu (3)
Magyar to podľa našich koaličných, ale aj opozičných politikov poriadne prehnal. (Zdroj: TASR/AP Photo/Ebrahim Noroozi, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)
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BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Zdá sa, že krivdu z Trianonu v Maďarsku nezahnali ani prelomové parlamentné voľby, ktoré po viac ako dekáde priniesli zmenu vo vedení a premiérskom kresle. Posledné slová predsedu vlády Pétera Magyara priniesli búrku a lavínu reakcii slovenských politikov. Povedal totiž, že Maďari "susedia sami so sebou". To rozhodne nezostalo bez odozvy.

Všetko súvisí s tým, že premiér Maďarska Magyar vo štvrtok pri príležitosti výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920 povedal slová, ktoré opätovne otvárajú staré rany.

Susedíme sami so sebou ako jediní, šokoval Magyar

Povedal totiž, že Maďarsko je "jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou". Preto sú podľa neho potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami, čo v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou a dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami, Vyšehradskou štvorkou.

Péter Magyar
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Péter Magyar  (Zdroj: TASR/Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Magyar je momentálne na "zahraničnom turné", kde sa stretol s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom či s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Jeho slová o "susedení Maďarska samého so sebou" však vyvolali na Slovensku také vášne, že to priam nikto z koalície (a dokonca ani z časti opozície) nenechal bez odozvy.

Tieto silácke reči si nechajte, pousmial sa v statuse Fico

Prvým v rade reakcií bol, samozrejme, premier Robert Fico (Smer-SD), ktorý Magyarove slová označil za "silácke reči". V statuse tiež dodal, že podľa neho nikomu nepomáhajú, len zvyšujú napätie a je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus.

"Za silné reči svojho kancelára zaplatilo aj Nemecko. Nezískalo miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Takéto medzinárodné zlyhanie, takej obrovskej a silnej krajiny, sa nedá vysvetliť," vyhlásil. "Neviem ako je to inde, ale na severe Maďarsko susedí so suverénnym Slovenskom, hrdými Slovenkami a Slovákmi, hrdou vládou a premiérom hrdým Slovákom. Silné reči na tomto nič nezmenia," dodal Fico.

 
 

S falošnými tónmi iredenty sa priateľské vzťahy nebudujú, reaguje minister zahraničných vecí

Slová Magyara pochopiteľne neobišli ani šéfa diplomacie Juraja Blanára zo Smeru. "Odmietam takéto videnie "histórie". Nie, vážený pán predseda vlády Maďarska. Vaše a teda aj naše hranice sú jasne určené vďaka mierovým rokovaniam v Trianone po prvej svetovej vojne a opätovne potvrdené po tej druhej svetovej, kde stálo mimochodom Maďarsko na strane porazených," prehlásil.

"Ak majú pretrvať priateľské a konštruktívne vzťahy medzi našimi krajinami, tak potom bez falošných tónov iredenty a spochybňovania histórie," pridal na záver.

 
 

Eufóriu z vystriedania Orbána vystriedalo toto, zhodnotil Michelko

Ťažké slová nového predsedu maďarskej vlády zhodnotil aj šéf parlamentného klubu SNS Roman Michelko. "Eufória z toho, že bol vystriedaný Orbán veľmi skoro vyprchá. Ukazuje sa, že pán Magyar nie je žiadny dokonalý Európan a slušný politik, ktorý ctí pravidlá. Akékoľvek spochybňovanie je absolútne neprípustné. Chápem, že to bolo primárne pre domáce publikum, ale bola to hrubá a zbytočná chyba," povedal politik vo vysielaní TA3.

Roman Michelko
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Roman Michelko  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pridala sa aj opozícia

V šoku zo slov Magyara nie sú však len koaliční politici. Pridal sa aj exminister spravodlivosti a opozičný poslanec za KDH Viliam Karas. "Premiér by sa mal čo najskôr vrátiť z minulosti do prítomnosti. Oživovanie symbolov a predstáv spojených s historickým Uhorskom neprináša riešenia dnešných problémov, ale prebúdza démonov, ktorí v minulosti spôsobili utrpenie viacerým národom nášho regiónu. Súčasné hranice štátov sú historickou realitou, na ktorej možno budovať sebavedomé a vzájomne prospešné vzťahy. Kto to nechápe, škodí nielen svojim susedom, ale aj vlastnému národu," napísal Karas.

 
 

Svojsky na slová Magyara zareagoval aj exminister hospodárstva Karel Hirman zo strany Demokrati, ktorý v stručnom statuse prirovnal slová Magyara k tomu, čo kedysi o svojich hraniciach povedal ruský prezident Vladimir Putin.

 
 

Iné oficiálne kanály ostatných opozičných strán svoje stanoviská k šokujúcemu prednesu maďarského premiéra o "susedení samého so sebou" nevydali.

Viac o téme: HranicePremiérVýrokSusedia MaďarskoPéter MagyarTrianonska zmluva
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