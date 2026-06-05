Mrazivé pokračovanie masakru v Česku: Po detskej ruke mali nájsť aj ďalšie časti tela! Polícia má podozrivú

KYNŠPERK NAD OHŘÍ - Českom rezonuje mimoriadne brutálny prípad. Pri jednom z domov v Kynšperku nad Ohří bola nájdená oddelená detská ruka v ramennom kĺbe a pri nej zakrvavená taška. Okolie prehládávali počas celého štvrtka kriminalisti - prechádzali všetko od krovia až po obsah smetných nádob. Podľa medializovaných informácií mali byť nájdené aj ďalšie časti tela.
K hroznému nálezu došlo v stredu večer. Počas štvrtka na mieste bola polícia. Tá sa k domu vrátila aj v piatok, aby pokračovala v ďalších vyšetrovacích úkonoch. Medzitým vo štvrtok večer zadržali jednu osobu.
Okolnosti prípadu sú zatiaľ neznáme. Ako informuje portál Novinky.cz, nález mala nahlásiť svokra podozrivej ženy. Tá žije v dome spoločne s ňou a synom.
„Chystáme sa vykonávať ďalšie úkony,“ vysvetlil jeden z kriminalistov pred rodinným domom. Novinky uviedli, že podľa ich zistení boli nájdené aj ďalšie časti detského tela.
„Verejnosť chceme ubezpečiť, že v tejto chvíli nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ uviedol policajný hovorca Jakub Kopřiva. Aj z jeho vyjadrenia bolo cítiť, ako tento násilný skutok otriasol obcou s necelými piatimi tisíckami obyvateľov.