Maďarská vláda prijala radikálne opatrenia vo viacerých oblastiach: Tisza predložila TENTO zákon

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda na svojom štvrtkovom zasadaní schválila sériu radikálnych opatrení, ktoré zahŕňajú okamžité prešetrenie miliardových nákupov pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie, zmeny v školstve a vo financovaní strán, ako aj sprísnenie pravidiel pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín. Premiér Péter Magyar to oznámil v piatok na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.
Vláda preverí detaily projektu Budapešť - Belehrad v hodnote takmer dvoch miliárd eur presadený vládou premiéra Viktora Orbán, ktorý je súčasťou čínskej iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty. Tá má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy.
Kabinet podľa slov premiéra ďalej podrobí kontrole existujúcu koncesiu na nakladanie s odpadom, na budúci týždeň predloží legislatívne zmeny potrebné na odblokovanie zmrazených fondov Európskej únie a otvára otázku fungovania a prehodnotenia pravidiel financovania politických strán. Vláda sa zaoberala tiež regulovaním príchodu pracovníkov z tretích krajín a v určitých sektoroch zavádza okamžitý zákaz ich zamestnávania. Kabinet prijal opatrenia aj v oblasti procesu udeľovania licencií pre investície do výroby batérií, dodal Magyar.
Tisza predložila zákon na potláčanie nenávistnej propagandy
Traja poslanci maďarskej vládnej strany Tisza predložili do parlamentu návrh zákona o potláčaní nenávistnej propagandy, plagátov a iného vizuálneho znečistenia životného prostredia. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti. Z legislatívneho návrhu vyplýva, že výťažok z pokút by mohol byť poskytnutý miestnym samosprávam, pokiaľ by tieto presadzovali dodržiavanie pravidiel.
„Na základe návrhu Tiszy by v budúcnosti bolo zakázané umiestňovať na verejnosti politické plagáty šíriace nenávisť, a ani na elektrické stĺpy nebude možné dávať politickú reklamu,“ napísal v tejto súvislosti na Facebooku premiér Péter Magyar. Návrh presadzuje zákaz umiestňovania politických bilbordov na steny budov a určuje, že plagáty bude možné umiestniť výhradne iba na plochy na tento účel určené. Bilbordy môžu mať rozsah najviac 15 štvorcových metrov.