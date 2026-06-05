KYJEV – Na ukrajinskom fronte vyhasol život rodáka z českého Havířova, Jakuba Jurčagu, ktorého vojnový príbeh patril k najneobyčajnejším v celom konflikte. Muž s bojovou prezývkou „Čech“ padol v prvej línii počas jarných bojov ako príslušník Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK), ktorý bojuje na strane Ukrajiny. Jakubova cesta na front však bola plná nečakaných zvratov – pôvodne totiž na Ukrajinu prišiel ako ruský okupant.
Jakub Jurčaga v roku 2011 odišiel z Česka a presťahoval sa so svojou ruskou partnerkou do malej dediny na Urale, kde vyštudovaný veterinár žil usporiadaným životom. Po vypuknutí ruskej invázie však ako držiteľ ruského občianstva dostal povolávací rozkaz a bol nasadený ako medik do radov ruskej armády. Netrvalo dlho a padol do ukrajinského zajatia.
Práve v zajatí zažil Jakub hlboké precitnutie. Uvedomil si, že ruská propaganda klame, a keď dostal ponuku od veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru, rozhodol sa konať. „Bol som v armáde okupantov a chcem splatiť škody, ktoré sme tu napáchali,“ vyhlásil pred časom v rozhovore pre skupinu Filantrop Group.
Do zboru sa prihlásil dobrovoľne s cieľom napraviť svoje minulé zlyhania. Na fronte pôsobil ako spoľahlivý zdravotník a bojovník. Podľa informácií, ktoré zverejnila skupina Filantrop Group, Jakub Jurčaga padol v prvej línii. Veliteľ jeho jednotky Denis Nikitin potvrdil, že Jakub si medzi etnickými Rusmi a spolubojovníkmi získal obrovský rešpekt. Svoj dlh voči napadnutej krajine nakoniec splatil tou najvyššou cenou – vlastným životom.