Wizz Air posilňuje svoju pozíciu na Slovensku: 35 destinácií a pohodlné cestovanie pre Slovákov

Spoločnosť Wizz Air pokračuje v rýchlom raste na Slovensku. Spája 35 obľúbených destinácií v Európe i mimo nej s tromi slovenskými letiskami – v Bratislave, Košiciach a letisko Poprad-Tatry.
Spoločnosť Wizz Air dnes lieta zo Slovenska do 35 destinácií v 15 krajinách, má na základni v Bratislave štyri lietadlá typu Airbus a môže sa pochváliť 99,87 % úspešne ukončených letov. V roku 2026 plánuje zvýšiť kapacitu na 3,1 milióna miest, čo je takmer päťnásobok oproti roku 2025. Z Bratislavy pribúdajú nové atraktívne trasy, ktoré rozširujú možnosti letných dovoleniek, výletov a spontánnych predĺžených víkendov. Medzi najnovšie prírastky patria obľúbené letné destinácie Nice, Podgorica či Mykonos.
Riviéra, Balkán aj grécke ostrovy, na dosah zo Slovenska
Nice je ideálnou bránou na Francúzsku riviéru. Spája v sebe stredomorskú atmosféru, kultúru, kuchyňu aj oddych pri mori. Návštevníci sa môžu prechádzať po slávnej Promenade des Anglais, objavovať farebné historické uličky alebo si vychutnávať výhľad z kopca Château. Mesto je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu dovolenky na pláži, francúzskeho šarmu a jednoduchých výletov po Azúrovom pobreží.
Podgorica ponúka cestovateľský zážitok iného druhu. Návštevníkom ponúka bujnú prírodu, vinárske oblasti a autentickú atmosféru Čiernej Hory. Len kúsok od mesta leží Skadarské jazero, jedna z najvýznamnejších prírodných pamiatok regiónu, známa bohatou faunou a vzácnymi druhmi vtákov, medzi ktoré patria aj pelikány. Okolie jazera je tiež prepojené s vinárskymi oblasťami, ako sú Crmnica, Komani a Bjelopavlići, čo robí z Podgorice atraktívnu destináciu pre milovníkov miestnej kuchyne a vína.
Mykonos patrí medzi najznámejšie grécke ostrovné destinácie a je symbolom Kyklad. Návštevníkov láka svojou typickou bielo-modrou architektúrou, úzkymi uličkami, ikonickými veternými mlynmi a romantickou štvrťou Malé Benátky priamo pri mori. Okrem pláží a živého prostredia ponúka aj kultúrny rozmer – neďaleký ostrov Delos, na ktorý sa z Mykonosu dostanete krátkou plavbou loďou, je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Letná sezóna so sebou prináša aj nový dôraz na komfort cestujúcich. Wizz Air je prvým európskym leteckým dopravcom, ktorý v spolupráci so spoločnosťou HTS ponúka službu „Disruption Assistance“, ktorú si zákazníci môžu pridať pri rezervácii. V deň cesty systém proaktívne monitoruje let a v prípade oprávneného meškania dvoch alebo viac hodín alebo zrušenia letu ponúka jednoduchú zmenu rezervácie – vrátane letov s inými leteckými spoločnosťami – alebo 100 % vrátenie peňazí, ak zákazník nie je s ponukou spokojný a rozhodne sa letieť pôvodným letom. Táto služba rozširuje existujúcu starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Wizz Air a nemá vplyv na práva cestujúcich podľa nariadenia EÚ č. 261.
O Wizz Air
Spoločnosť Wizz Air prevádzkuje flotilu 266 lietadiel typov Airbus A320 a A321. Tím oddaných leteckých odborníkov poskytuje prvotriedne služby a veľmi nízke ceny leteniek, vďaka čomu sa Wizz Air stal preferovanou voľbou 63,4 milióna cestujúcich v finančnom roku 2025. Wizz Air je kótovaný na Londýnskej burze cenných papierov pod skratkou WIZZ. Wizz Air bol tiež ocenený ako „Najudržateľnejšia nízko-nákladová letecká spoločnosť“ v rokoch 2021–2025 v rámci World Finance Sustainability Awards. V roku 2026 získala spoločnosť Wizz Air druhé miesto v globálnom rebríčku emisií leteckých spoločností, ktorý zostavila analytická spoločnosť Cirium, a to vďaka svojej snahe o zníženie intenzity emisií. Nedávno bola ocenená titulom „Udržateľná letecká spoločnosť roka 2025“ na slávnostnom odovzdávaní cien Airline Economics Sustainability Awards v septembri 2025.
Pre viac informácií:
Wizz Air Corporate Communications team: communications@wizzair.com
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