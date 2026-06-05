Na Zemplínskej šírave horela dodávka aj rozostavaná chata: Príčinu stále zisťujú

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
VINNÉ - Hasiči zasahovali v noci pred 1.30 h pri požiari na Zemplínskej šírave v katastri obce Vinné. Plamene zasiahli dodávku a následne aj časť polystyrénového opláštenia rozostavanej chaty. Uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ z Michaloviec s dvoma kusmi techniky. Vzhľadom na silné zadymenie pracovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina je v štádiu zisťovania, podľa hasičov nie je vylúčené ani úmyselné zapálenie neznámou osobou. Výška škody zatiaľ nebola vyčíslená.