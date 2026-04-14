Adela Vinczeová o kšefte v Česku: Je to iné ako relácie na Slovensku! Odkryla zákulisie

BRATISLAVA - Moderátorka Adela Vinczeová už nejaký čas hviezdi v novej talkšou v susedných Čechách. Veľkou oporou je jej manžel Viktor, ktorý odhalil, čo sa počas sledovania šou deje u nich doma!
Pre Adelu je nakrúcanie v Čechách iné aj v tom, že spovedá českých prominentov. Otázkou je, či ich má rovnako "v malíčku" ako tých našich! „Ako ktorých... Povedala by som, že polovicu poznám a z tej polovice veľa ľudí poznám veľmi dobre. S niektorými sa potom rýchlo zoznámim a tí sa pridajú na ten vlak celkom fajn. A potom sú takí stratenejší, ale aj to ma na tom baví,“ opísala momenty, kedy to v štúdiu naberá vtipný spád. Celý formát má podľa nej úplne inú dynamiku než jej slovenské "Adela trochu inak". „Má to bližšie k Chart Show. Tam sedia ľudia spolu naraz od začiatku a majú nejaké aktuálnosti, ktoré rozoberáme, ale potom ich prepájame cez ľudské témy, ktorých sa vedia zachytiť aj diváci. A v tom je to iné, že tam tí ľudia vytvárajú homogénnu skupinu,“ vysvetlila rozdiely Adela.
Najväčším Adelinym fanúšikom a oporou je bezpochyby Viktor. Nepodarí sa mu však odlsedovať vo vysielaní každú časť. „Videl som nejaké kúsky a zároveň neviem, či to úplne potrebujem, lebo Adelka mi hovorí, ako sa v tom mala. To je oveľa podstatnejšie ako to, čo je na obraze,“ šokoval svojou úprimnosťou. Najväčšie "grády" to však u nich doma naberie vo chvíľach, keď Adela nie je úplne vysporiadaná so svojím výkonom. Vtedy sa u prominentnej dvojice začínajú diať veci...
