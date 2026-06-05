Progresívne Slovensko vyzvalo na zastavenie projektu obnovy portálu Slovensko.sk

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý), aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal do pondelka (8. 6.) verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS), ktorý ministrovi zaslal aj list.
„Nesúhlasí s tým ÚHP, nesúhlasí s tým odborná verejnosť, zamestnanci ministerstva a teraz už ani zamestnanci Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES),“ uviedol Hargaš s odkazom na údajný list zamestnancov agentúry.
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Podľa Hargaša tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Prostriedky naň sa totiž nenachádzajú v rozpočte Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ani NASES. „Ak teraz dôjde k podpisu zmluvy, bude to porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí, že nemôžete podpisovať zmluvu, ktorú nemáte rozpočtovo krytú,“ upozornil.