Kauza Šimečkovej mamy nekončí: Z tohto PRIESKUMU sa lídrovi PS zatočí hlava, jeho koniec chce viac ako polovica!

BRATISLAVA - Má alebo nemá zotrvať šéf najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko na jej čele. S Michalom Šimečkom a jeho mamou sa kauza Projekt Fórum ťahá už niekoľko týždňov, a presne na tento aspekt sa zameral aktuálny prieskum. V ňom respondenti odpovedali na to, či by Šimečka mal odstúpiť z čela PS.
Prieskum realizovala agentúry Ixactly pre televíziu Markíza počas mája 2026 na vzorke 1 000 respondentov. Výsledky nebudú pre lídra opozičnej strany lichotivé. Až viac ako polovica opýtaných si totiž myslí, že by mal odstúpiť.
Za odchod je viac ako polovica
Za odchod Michala Šimečku z čela PS sa vyslovilo spolu 52 percent respondentov. Konkrétne 34 percent opýtaných uviedlo, že by mal "určite odstúpiť", ďalších 18 percent odpovedalo "skôr áno".
Naopak, proti jeho odstúpeniu sa postavilo 26 percent respondentov. Takmer štvrtina opýtaných zároveň priznala, že na túto otázku nemá jednoznačný názor.
Muži a starší respondenti sú kritickejší
Výsledky prieskumu naznačujú aj zaujímavé rozdiely medzi jednotlivými skupinami obyvateľov. Podporu odstúpeniu predsedu PS častejšie vyjadrovali muži a respondenti vo vyššom veku.
Mladší ľudia a osoby s vyšším dosiahnutým vzdelaním boli vo svojich odpovediach zdržanlivejší a menej jednoznační.
Výrazné rozdiely medzi regiónmi
Prieskum odhalil aj regionálne rozdiely. Za odstúpenie Michala Šimečku sa vo väčšej miere vyslovovali obyvatelia východného Slovenska. Kritickejšie postoje zároveň prevládali medzi ľuďmi žijúcimi v menších mestách.
Postoje respondentov sa výrazne líšili aj podľa ich straníckych preferencií. Najvyššia podpora Šimečkovho odstúpenia bola zaznamenaná medzi voličmi strán Republika a Smer-SD. Na opačnej strane spektra sa nachádzajú sympatizanti Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorí jeho odchod z čela strany podporujú najmenej.