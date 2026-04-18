Marek z Telerána odhalil tajomstvo svojho manželstva: Býva v hoteli! Čo na to Lea?

BRATISLAVA - Raketový štart v Markíze prináša aj obete! Keď sa moderátor Marek Polomský stal novou posilou Telerána, jeho život sa od podlahy zmenil. Rodák z Banskej Bystrice si už dva roky "ustieľa" v bratislavských hoteloch. Ako v skutočnosti vyzerá jeho vzťah s manželkou Leou?
Marek Polomský už istý čas spríjemňuje rána divákom televízie Markíza po boku svojej kolegyne Simony Ondruškovej. Jeho cesta do najsledovanejšej rannej šou viedla cez kasting. „Dostal som sa tam na základe predchádzajúcej skúsenosti, kedy som moderoval s Borisom Valábikom Miss Slovensko. Následne ma oslovili, aby som prišiel na kamerové skúšky, hľadali novú dvojicu a vybrali si mňa,“ opísal Marek pre Topky.sk svoje začiatky v Markíze, za ktoré je nesmierne vďačný. Táto zmena však znamenala totálny obrat v jeho bežnom fungovaní. Keďže Marek pochádza z Banskej Bystrice, jeho druhým domovom sa stal bratislavský hotel Apollo, kde prespáva už dva roky.
V súkromí Marekove srdce patrí jedinej žene – manželke Lei. Tá s ním prešla celú cestu od jeho úplných začiatkov. „Keď som s Leou začal chodiť od svojich 18-tich, už som moderoval, čiže ona videla moje prvotiny, snahy, pokusy a omyly. Všetci sa jej pýtajú, či so mnou tie roky vydržala... ona sa na tom baví,“ prezradil so smiechom moderátor, ktorý odchody z domu berie celkom prirodzene. „Je to jednoducho moja práca a súčasť profesie,“ vysvetlil Marek, ktorý si váži stabilitu vzťahu. Vypočujte si vo videu, čo všetko prezradil o svojom súkromí...
