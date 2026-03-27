Rivalita na plátne: Plevčík šliape Ondríkovi na päty! Kto sa stane víťazom?

BRATISLAVA – Dvaja herci, dva veľké filmy a jeden verdikt v rukách divákov! Práve vy môžete rozhodnúť o tom, kto získa divácku cenu Slnko v sieti. Bude to Plevčík ako Duchoň alebo Ondrík ako Černák? Hlasovanie je otvorené a každý hlas môže zamiešať karty.
Rok 2025 priniesol do slovenského kina obrovský boom. Slovenské kiná navštívilo viac ako 5 miliónov divákov, z toho vyše milión si prišlo pozrieť domáce filmy. Medzi najúspešnejšie tituly patria Černák, Duchoň, Otec, Nepela a Pod parou, pričom práve prvé dva spomínané filmy vyvolali najväčšie vášne a rozdelili Slovákov na dva tábory.
Okolo Duchoňa bolo najprv poriadne dusno. Jedni tvrdili, že film totálne zhovadil odkaz speváka, sústredil sa viac na jeho závislosti a pády než na talent a charizmu, a nebolo to podľa nich úctivé k legende. Iní film bránili a argumentovali, že práve úprimný pohľad na spevákových démonov robí snímku silnou a dôležitou. Film sa tak stal centrom búrlivej diskusie.
Rovnaké vášne vyvolal aj film Černák. Zatiaľ čo jedna časť publika hovorila, že tlieskať filmu o notoricky známom vrahovi je choré a neetické, tá druhá bola presvedčená, že ide o súčasť našej histórie, ktorú treba vidieť, premýšľať o nej a nezabudnúť na chyby minulosti, aby sa neopakovali. Ondrík úlohou mafiána taktiež rozprúdil diskusie a stal sa tvárou kontroverzného hitu, ktorý vzbudzuje emócie po celom Slovensku.
Aj keď o divácku cenu zabojuje oveľa viac filmov, práve súboj týchto dvoch hitov momentálne púta najväčšiu pozornosť. Teraz je však na rade verejnosť. Hlasovanie Slnko v sieti je spustené a diváci môžu rozhodnúť, komu dajú svoj hlas. Každý hlas sa počíta a práve ten váš môže rozhodnúť o tom, kto sa bude hrdiť titulom víťaza. Stream z odovzdávania cien môžete sledovať naživo na našich webových stránkach 9. apríla 2026 o 19:00.