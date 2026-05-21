Dostane sa Černák na SLOBODU? Tím obávaného bossa to skúša opäť, už o pár hodín rozhodne trnavský súd!

TRNAVA - Jeden z najsledovanejších verdiktov posledných rokov padne zrejme už dnes, vo štvrtok 21. mája 2026. Krajský súd v Trnave totiž rozhodne o veľmi ostro sledovanej sťažnosti tímu advokátov niekdajšieho bosa slovenského mafiánskeho podsvetia Mikuláša Černáka. Pôjde o verdikt proti rozhodnutiu okresného súdu, ktorý mu vlani odmietol podmienečné prepustenie. Muž spájaný s desiatkami brutálnych vrážd tak opäť zabojuje o slobodu.
Rozuzlenie vo významne sledovanom prípade mapuje denník Nový čas. O podmienečnom prepustení niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia rozhodoval ešte v septembri minulého roka Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany. Verejné zasadnutie sa konalo v leopoldovskej väznici za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Senát vtedy rozhodol jasne – Černák zostáva za mrežami.
Súd pripomenul brutalitu jeho činov
Sudcovia dospeli k záveru, že nie je možné očakávať, že by po prepustení viedol riadny život. Predseda senátu zdôraznil mimoriadnu brutalitu trestnej činnosti, ktorej sa mal Černák dopúšťať. Na pojednávaní sa čítali aj pasáže zo spisu týkajúce sa vrážd, ku ktorým sa bývalý boss podsvetia priznal.
"Je veľmi ťažké sa hájiť, nebolo to ľahké rozhodnutie, ktoré som prijal v roku 2014, keď som sa priznal. Urobil som to z vlastného presvedčenia, nikto ma k tomu neprinútil. Urobil som to preto, aby si mohli poškodení pochovať svoje obete. Je to môj doživotný trest ako moja minulosť, s ktorou budem žiť do konca života," povedal vlani Černák.
Po verdikte neskrýval sklamanie. Jeho obhajoba označila rozhodnutie za precedens a okamžite podala sťažnosť.
Rozhodnú za zatvorenými dverami, v hre je niekoľko scenárov
Práve o tejto sťažnosti bude dnes rozhodovať Krajský súd v Trnave. Neverejné zasadnutie prebehne bez prítomnosti verejnosti aj médií. Ak krajský súd potvrdí pôvodný verdikt, Černák zostane vo väzení. Nový návrh na podmienečné prepustenie by mohol podať najskôr o tri roky, pričom celý proces by sa začínal prakticky odznova.
V prípade opačného rozhodnutia by však mohlo dôjsť k historickému momentu. Krajský súd môže rozhodnutie okresného súdu zmeniť a otvoriť tak Černákovi cestu na slobodu po desaťročiach strávených za mrežami.
"My určite veríme, že súd vyhovie našej žiadosti. Môže ju však zamietnuť, ale môže celý spis vrátiť späť na okresný súd a v tom prípade sa bude začínať opäť odznova," uviedol obhajca Ján Gereg.
Rozhodnutie by mohlo byť známe dnes, v stredu 21. mája popoludní, približne medzi 14. a 15. hodinou. Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany, predtým zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka, a to ešte 24. septembra 2025. Verejné zasadnutie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení v priestoroch leopoldovskej väznice.Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život.
Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opakovane oľutoval. Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre naplánovanie, vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.