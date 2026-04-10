Slnko v sieti: Utopená Nvotová, Hrycovú nespoznáte a... Wau, slovenská herečka bola krásna!

BRATISLAVA - Slávnostný galavečer národných filmových cien Slnko v sieti opäť prilákal najväčšie mená slovenského filmu aj šoubiznisu. Wanda Adamik Hrycová bola na nespoznanie. Víťazka Tereza Nvotová pôsobila utopene a slovenskú herečku neprehliadnete!
Včera večer sa konalo slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025, ktoré patrí medzi najprestížnejšie podujatia slovenského filmového priemyslu. Galavečer sa vysielal naživo z bratislavskej Starej tržnice a už tradične prilákal množstvo známych osobností zo sveta kultúry, filmu aj spoločenského života. Ani tento rok si túto významnú udalosť nenechali ujsť poprední slovenskí herci, režiséri, hudobníci či známe tváre zo šoubiznisu.
Nechýbali, samozrejme, ani ocenení umelci, ktorí si prišli prevziať svoje zaslúžené ceny, a zároveň si večer užiť v slávnostnej atmosfére. Tento ročník bol už 15. v poradí a potvrdil, že popularita cien Slnko v sieti neustále rastie. Podujatie si opäť získalo veľkú pozornosť médií aj širokej verejnosti a Stará tržnica bola zaplnená publikom, ktoré sledovalo priebeh večera s veľkým záujmom. Slávnostným galavečerom sprevádzal moderátor Branislav Bruno Ciberej. Medzi hosťami nechýbali známe mená ako Tatiana Pauhofová, Anna Šišková, Zuzana Smatanová, Marián Miezga, Natália Germáni, Lukáš Latinák, Kamil Mikulčík, Éva Bandor či Kristína Kanátová.
Na podujatí nechýbala ani režisérka Tereza Nvotová, ktorá tentokrát zvolila výrazný outfit – oversize sako, v ktorom však pôsobila o niečo menej lichotivo. Ba sa v ňom až topila. Podporiť ju prišli jej najbližší, mama Anna Šišková a sestra Dorota Nvotová. Tereza Nvotová však zažiarila predovšetkým svojou tvorbou. Jej filmy Otec a Potopa patrili medzi najúspešnejšie snímky večera. Obe získali od odborného členstva Slovenskej filmovej a televíznej akadémie rovnaký počet ocenení. Rozhodujúci moment napokon priniesla divácka cena – tú získala snímka Potopa, čím sa stala najúspešnejším filmom celého večera.
Z Prahy pricestovala aj producentka a režisérka Wanda Adamik Hrycová, ktorá prekvapila svojou výraznou zmenou imidžu. Na prvý pohľad ju mnohí ani nespoznali – do spoločnosti dorazila bez svojich typických okuliarov a s uhladeným účesom, čo jej dodalo úplne nový vzhľad.
Pozornosť pútala aj herečka Natália Germáni, ktorá prišla v sprievode svojho manžela, hudobníka Martina Valihoru. V sivých trblietavých šatách, ktoré zvýraznili jej postavu, a s dlhými hnedými vlasmi pôsobila neprehliadnuteľne. Kto si napokon odniesol jednotlivé ocenenia, sa dozviete na ďalšej strane článku. Fotografie z galavečera nájdete v priloženej galérii.