Slnko v sieti: Utopená Nvotová, Hrycovú nespoznáte a... Wau, slovenská herečka bola krásna!

BRATISLAVA - Slávnostný galavečer národných filmových cien Slnko v sieti opäť prilákal najväčšie mená slovenského filmu aj šoubiznisu. Wanda Adamik Hrycová bola na nespoznanie. Víťazka Tereza Nvotová pôsobila utopene a slovenskú herečku neprehliadnete!

Včera večer sa konalo slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025, ktoré patrí medzi najprestížnejšie podujatia slovenského filmového priemyslu. Galavečer sa vysielal naživo z bratislavskej Starej tržnice a už tradične prilákal množstvo známych osobností zo sveta kultúry, filmu aj spoločenského života. Ani tento rok si túto významnú udalosť nenechali ujsť poprední slovenskí herci, režiséri, hudobníci či známe tváre zo šoubiznisu.

Nechýbali, samozrejme, ani ocenení umelci, ktorí si prišli prevziať svoje zaslúžené ceny, a zároveň si večer užiť v slávnostnej atmosfére. Tento ročník bol už 15. v poradí a potvrdil, že popularita cien Slnko v sieti neustále rastie. Podujatie si opäť získalo veľkú pozornosť médií aj širokej verejnosti a Stará tržnica bola zaplnená publikom, ktoré sledovalo priebeh večera s veľkým záujmom. Slávnostným galavečerom sprevádzal moderátor Branislav Bruno Ciberej. Medzi hosťami nechýbali známe mená ako Tatiana Pauhofová, Anna Šišková, Zuzana Smatanová, Marián Miezga, Natália Germáni, Lukáš Latinák, Kamil Mikulčík, Éva Bandor či Kristína Kanátová.

Na podujatí nechýbala ani režisérka Tereza Nvotová, ktorá tentokrát zvolila výrazný outfit – oversize sako, v ktorom však pôsobila o niečo menej lichotivo. Ba sa v ňom až topila. Podporiť ju prišli jej najbližší, mama Anna Šišková a sestra Dorota Nvotová. Tereza Nvotová však zažiarila predovšetkým svojou tvorbou. Jej filmy Otec a Potopa patrili medzi najúspešnejšie snímky večera. Obe získali od odborného členstva Slovenskej filmovej a televíznej akadémie rovnaký počet ocenení. Rozhodujúci moment napokon priniesla divácka cena – tú získala snímka Potopa, čím sa stala najúspešnejším filmom celého večera. 

Z Prahy pricestovala aj producentka a režisérka Wanda Adamik Hrycová, ktorá prekvapila svojou výraznou zmenou imidžu. Na prvý pohľad ju mnohí ani nespoznali – do spoločnosti dorazila bez svojich typických okuliarov a s uhladeným účesom, čo jej dodalo úplne nový vzhľad.

Odovzdávanie cien Slnko v sieti za rok 2025. Na snímke Wanda Adamik Hrycová  (Zdroj: Vlado Anjel)

Pozornosť pútala aj herečka Natália Germáni, ktorá prišla v sprievode svojho manžela, hudobníka Martina Valihoru. V sivých trblietavých šatách, ktoré zvýraznili jej postavu, a s dlhými hnedými vlasmi pôsobila neprehliadnuteľne. Kto si napokon odniesol jednotlivé ocenenia, sa dozviete na ďalšej strane článku. Fotografie z galavečera nájdete v priloženej galérii.

Súvisiace články

Ondrík vs. Plevčík
Rivalita na plátne: Plevčík šliape Ondríkovi na päty! Kto sa stane víťazom?
Domáci prominenti
Verešovej dcéra Vanessa (18):
Verešovej dcéra Vanessa (18): Ukázala nového frajera... Mame sa s ním nepochválila!
Domáci prominenti
Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU
Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU vo svojom obore: Richardovi sa darí, ale kam zmizla Lenka?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ferenčák Šutaja Eštoka ostro skritizoval za zásah polície v jeho dome, kde vraj prišli za matkou primátora Kežmarku
Ferenčák Šutaja Eštoka ostro skritizoval za zásah polície v jeho dome, kde vraj prišli za matkou primátora Kežmarku
Správy
Uzávera D1 pred Bratislavou spôsobila tvorbu masívnych kolón áut
Uzávera D1 pred Bratislavou spôsobila tvorbu masívnych kolón áut
Správy
Zadymovanie ovocných sadov v Majcichove
Zadymovanie ovocných sadov v Majcichove
Správy

Domáce správy

FOTO Policajti zasahovali u chorej
Policajti zasahovali u chorej 80-ročnej mamy Jána Ferenčáka! VIDEO Rozzúrený poslanec: Gestapácke metódy a lynč
Domáce
Tarabov rezort podporil v
Tarabov rezort podporil v rodisku Pavla Dobšinského 14-miliónovú investíciu
Domáce
Novinár Marek Vagovič.
Súd v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka pokračuje čítaním výpovedí svedkov
Domáce
Orálna vakcinácia líšok proti besnote spustená v deviatich krajoch Slovenska – vieme, kde prebieha a čo robiť pri náleze návnady
Orálna vakcinácia líšok proti besnote spustená v deviatich krajoch Slovenska – vieme, kde prebieha a čo robiť pri náleze návnady
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Šéf mjanmarskej vojenskej junty Hlain zložil prezidentskú prísahu
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Unikli detaily
Šokujúce odhalenie: Unikli detaily rozhovoru Trumpa s lídrom NATO! Skončil sa spŕškou urážok
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj sľubuje opravu Družby: Práce výrazne napredujú, hotová má byť na jar
Zahraničné
Ilustračné foto
Kremeľ pritvrdzuje: Chce trestať aj poškodzovanie vojnových pamätníkov v zahraničí
Zahraničné

Prominenti

FOTO Slnko v sieti
Slnko v sieti: Utopená Nvotová, Hrycovú nespoznáte a... Wau, slovenská herečka bola krásna!
Domáci prominenti
Herec Michael Patrick umrel
Fanúšikovia v šoku! Herec zo seriálu Hry o tróny umieral bezmocný, nehybný a... veľmi mladý
Zahraniční prominenti
16 rokov od premiéry
16 rokov od premiéry filmu Karate Kid: Jackie Chan a Jaden Smith opäť spolu... Poriadne sa zmenili!
Zahraniční prominenti
FOTO Laura Chrebetová
Realita po pôrode býva krutá: Hviezda Markízy ukázala svoju postavu... Kilá navyše, strie, aj špeky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Sme na ceste k
Sme na ceste k zániku? Meteorológ varuje pred Armagedonom: Ľudstvu hrozí VYHYNUTIE, nie je to žiadna metafora!
Zaujímavosti
Scéna ako z NAJHORŠIEHO
Scéna ako z NAJHORŠIEHO HORORU sa stala realitou: Táto OSA vkladá svoje potomstvo do tiel pavúkov!
Zaujímavosti
Masáž, na ktorú nikdy
Masáž, na ktorú nikdy nezabudnú: Koniec mlčania! Desiatky ľudí prehovorili o ZVRHLOSTIACH, ktoré zažili počas procedúry
Zaujímavosti
Takto hneď ráno zistíte,
Takto hneď ráno zistíte, že vaša pečeň a žlčník majú problém
vysetrenie.sk

Dobré správy

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!

Šport

VIDEO Slafkovský v súboji Slovákov pokoril dva míľniky: Duel ako remeň rozhodol minútu pred koncom
VIDEO Slafkovský v súboji Slovákov pokoril dva míľniky: Duel ako remeň rozhodol minútu pred koncom
Juraj Slafkovský
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Slovensko
VIDEO Mrazivý knokaut na východe: Slovan ovládol derby a v sérii diktuje drsné tempo
VIDEO Mrazivý knokaut na východe: Slovan ovládol derby a v sérii diktuje drsné tempo
Tipsport liga
Prestúpi Neymar do inej súťaže? Najdrahšieho hráča histórie lanári tento tím
Prestúpi Neymar do inej súťaže? Najdrahšieho hráča histórie lanári tento tím
Ostatné

Auto-moto

TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky

Kariéra a motivácia

10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
Zahraničné
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Práca a voľný čas
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Získaj prácu
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty

Technológie

Američanom zmizlo lietadlo nad Perzským zálivom: dron MQ-4C Triton prudko klesal po núdzovom signáli
Američanom zmizlo lietadlo nad Perzským zálivom: dron MQ-4C Triton prudko klesal po núdzovom signáli
Moderná vojna a konflikty
Čína ukázala, že jej plánovaná vesmírna solárna elektráreň má aj vojenské využitie. Konšpirátori ju nazývajú „laser smrti“
Čína ukázala, že jej plánovaná vesmírna solárna elektráreň má aj vojenské využitie. Konšpirátori ju nazývajú „laser smrti“
Vesmír
Severná Kórea testovala útok, ktorý má vypnúť infraštruktúru protivníka v prvých minútach vojny
Severná Kórea testovala útok, ktorý má vypnúť infraštruktúru protivníka v prvých minútach vojny
Výzbroj a zbrane
Rheinmetall Lynx KF41 je bojové vozidlo, ktoré je kráľom modularity: Stačí rýchla úprava a armáda dostane ľahký tank alebo BVP
Rheinmetall Lynx KF41 je bojové vozidlo, ktoré je kráľom modularity: Stačí rýchla úprava a armáda dostane ľahký tank alebo BVP
Armádne technológie

Bývanie

Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre

Pre kutilov

Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Údržba a opravy
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Strecha

