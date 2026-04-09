SLEDUJTE NAŽIVO: Kto ovládne Slnko v sieti? Slovenský film dnes čaká noc plná emócií

Slovenská filmová sezóna vrcholí. Po mesiacoch čakania a úspešných premietaniach v kinách sa dnes dozvieme, kto získa prestížne národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2025. Ovládne večer favorit Nepela, alebo prekvapia talentovaní mladí filmári? Sledujte priamy prenos z galavečera na Topky.sk.
Súboj generácií: Skúsení tvorcovia vs. mladé talenty
Dnešný večer je vyvrcholením mimoriadne silného roka pre slovenskú kinematografiu. Celkovo 38 prihlásených diel potvrdilo, že rok 2025 patril novej vlne talentov. Podľa prezidentky Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Kataríny Krnáčovej sme svedkami príchodu generácie, ktorá prináša dôležité spoločenské témy a odvahu tvoriť aj v náročných podmienkach.
Favoriti večera: Kto má najviac želiezok v ohni?
Najväčšia pozornosť sa dnes sústredí na životopisnú drámu Nepela. Snímka debutujúceho režiséra Gregora Valentoviča vstupuje do večera s rekordnými 13 nomináciami. O titul Najlepší hraný film však zabojujú aj ďalšie divácky i kriticky úspešné snímky:
- Nepela (r. Gregor Valentovič)
- Otec (r. Tereza Nvotová)
- Potopa (r. Martin Gonda)
Tesný súboj sa očakáva aj v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, kde sa o sošku uchádzajú Josef Trojan za stvárnenie Ondreja Nepelu, Milan Ondrík (Otec) a Juraj Loj (Zbormajster).
Zaujímavosti, ktoré sa oplatí sledovať
- Nadvláda žien: V kategórii krátkometrážnych filmov sú všetky tri nominované diela prácou režisérok (Eva Sajanová, Hana Hančinová a Štefánia Lovasová).
- Rodinný duel: V kategórii vedľajších herečiek uvidíme unikátny súboj – Jana Oľhová má na konte hneď dve nominácie, pričom jej konkurentkou je vlastná dcéra Juliana Brutovská Oľhová.
- Televízne hity: Okrem kín sa bude oceňovať aj televízna tvorba, kde o víťazstvo bojujú populárne minisérie Miki, Moloch a Neuer.
Zostaňte s nami a sledujte výsledky v priamom prenose! Ktorému z filmov držíte palce vy?