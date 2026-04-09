SLEDUJTE NAŽIVO: Kto ovládne Slnko v sieti? Slovenský film dnes čaká noc plná emócií

Slnko v sieti 2026
Slnko v sieti 2026 (Zdroj: archiv)
Slovenská filmová sezóna vrcholí. Po mesiacoch čakania a úspešných premietaniach v kinách sa dnes dozvieme, kto získa prestížne národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2025. Ovládne večer favorit Nepela, alebo prekvapia talentovaní mladí filmári? Sledujte priamy prenos z galavečera na Topky.sk.

Súboj generácií: Skúsení tvorcovia vs. mladé talenty

Dnešný večer je vyvrcholením mimoriadne silného roka pre slovenskú kinematografiu. Celkovo 38 prihlásených diel potvrdilo, že rok 2025 patril novej vlne talentov. Podľa prezidentky Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Kataríny Krnáčovej sme svedkami príchodu generácie, ktorá prináša dôležité spoločenské témy a odvahu tvoriť aj v náročných podmienkach.

Favoriti večera: Kto má najviac želiezok v ohni?

Najväčšia pozornosť sa dnes sústredí na životopisnú drámu Nepela. Snímka debutujúceho režiséra Gregora Valentoviča vstupuje do večera s rekordnými 13 nomináciami. O titul Najlepší hraný film však zabojujú aj ďalšie divácky i kriticky úspešné snímky:

  • Nepela (r. Gregor Valentovič)
  • Otec (r. Tereza Nvotová)
  • Potopa (r. Martin Gonda)

Tesný súboj sa očakáva aj v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, kde sa o sošku uchádzajú Josef Trojan za stvárnenie Ondreja Nepelu, Milan Ondrík (Otec) a Juraj Loj (Zbormajster).

Zaujímavosti, ktoré sa oplatí sledovať

  • Nadvláda žien: V kategórii krátkometrážnych filmov sú všetky tri nominované diela prácou režisérok (Eva Sajanová, Hana Hančinová a Štefánia Lovasová).
  • Rodinný duel: V kategórii vedľajších herečiek uvidíme unikátny súboj – Jana Oľhová má na konte hneď dve nominácie, pričom jej konkurentkou je vlastná dcéra Juliana Brutovská Oľhová.
  • Televízne hity: Okrem kín sa bude oceňovať aj televízna tvorba, kde o víťazstvo bojujú populárne minisérie Miki, Moloch a Neuer.

Zostaňte s nami a sledujte výsledky v priamom prenose! Ktorému z filmov držíte palce vy?

Súvisiace články

Let's Dance, Ján
Ján Koleník ukázal rodinu a žiadal o odpustenie: Moji zlatí...
Domáci prominenti
Marta Rašlová
Slovensko zasiahla smutná správa: Zomrela najkrajšia Holka z porcelánu
Domáci prominenti
Ondrík vs. Plevčík
Rivalita na plátne: Plevčík šliape Ondríkovi na päty! Kto sa stane víťazom?
Domáci prominenti
Slnko v sieti. Ady
Ady Hajdu naložil súčasným politikom: Veď ľudí to PRESTANE BAVIŤ! A potom...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V SNM otvorili výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse
V SNM otvorili výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse
Správy
Režisér Čičvák: Barbarstvo nás začína držať v rukách a pod krkom
Režisér Čičvák: Barbarstvo nás začína držať v rukách a pod krkom
Správy
Herec Kostelný o postave Galilea v inscenácii hry Život Galileiho v SND
Herec Kostelný o postave Galilea v inscenácii hry Život Galileiho v SND
Správy

Domáce správy

Mazurek pohorel v USA:
Mazurek pohorel v USA: ZDRVUJÚCA odpoveď ambasády, žiadne víza nedostanete, vraj je členom nacistickej strany!
Domáce
FOTO Počasie sa zbláznilo: Aprílová
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Domáce
Prezident Peter Pellegrini podpisuje
Stav ohrozenia v Ústave SR zrejme nebude: Politici sa dohodli inak
Domáce
Veľká investícia na Gemeri: Do roku 2027 pribudne nová kanalizácia aj čistiareň pre tri obce
Veľká investícia na Gemeri: Do roku 2027 pribudne nová kanalizácia aj čistiareň pre tri obce
Košice

Zahraničné

Český minister životného prostredia
Macinka otvorene: Netreba riskovať, že by Pavel na summite NATO nepodal Trumpovi ruku
Zahraničné
Žene hrozia až dva
Zlomyseľná manželka: Rozposielala porno fotky svojho muža! Chcela sa mu pomstiť
Zahraničné
Napätie aj v Česku:
Napätie aj v Česku: Kultúrne inštitúcie sa ocitajú pod ekonomickým aj ideovým tlakom
Zahraničné
Marla Svenja Liebichová
AKTUÁLNE Nemeckého neonacistu na úteku, ktorý sa stal ženou, chytila česká polícia
Zahraničné

Prominenti

Lela Ceterová v sexi
Totálne vyčerpaná Ceterová: Z akcie musela utiecť! Trápia ju obrovské bolesti...
Zahraniční prominenti
Slnko v sieti 2026
SLEDUJTE NAŽIVO: Kto ovládne Slnko v sieti? Slovenský film dnes čaká noc plná emócií
Domáci prominenti
FOTO Seriál Dunaj, k vašim
Helga z Dunaja takýto darček nečakala: Od manžela dostala luxusné... veď vyzerá ako cukrík!
Domáci prominenti
Muzikál MÜLLER – Život
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! A z tohto mala manželka Vanda strach
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Takto hneď ráno zistíte,
Takto hneď ráno zistíte, že vaša pečeň a žlčník majú problém
vysetrenie.sk
Tetovanie mu zmizlo pred
Tetovanie mu zmizlo pred očami, no potom prišlo PEKLO: Lekári v šoku sledovali, ako mu ODUMIERA krk!
Zaujímavosti
Neuveríte vlastným očiam: Tieto
Neuveríte vlastným očiam: Tieto LUXUSNÉ ŠATY viseli v charite za 5 eur! Ich SKUTOČNÁ CENA vás dorazí
Zaujímavosti
NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách?
NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách? Bol pri vedomí do POSLEDNEJ SEKUNDY, kým sa pod ním neotvorilo podsvetie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)

Šport

HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 3. semifinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 3. semifinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Slovensko
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Lyžovanie
FOTO Náš šport prišiel o jednu z najväčších osobností: Zomrel legendárny atlét Imrich Bugár
FOTO Náš šport prišiel o jednu z najväčších osobností: Zomrel legendárny atlét Imrich Bugár
Atletika

Auto-moto

TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Práca a voľný čas
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Získaj prácu
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Motivácia a produktivita
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty

Technológie

Britské letectvo našlo spôsob, ako nelikvidovať drony extrémne draho. Typhoon otestoval lacné rakety APKWS
Britské letectvo našlo spôsob, ako nelikvidovať drony extrémne draho. Typhoon otestoval lacné rakety APKWS
Armádne technológie
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Hoaxy
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Nezaradené
Američania mali pri záchrane pilota v Iráne použiť tajnú technológiu Ghost Murmur. Tá vraj dokáže na diaľku sledovať tlkot srdca
Američania mali pri záchrane pilota v Iráne použiť tajnú technológiu Ghost Murmur. Tá vraj dokáže na diaľku sledovať tlkot srdca
Armádne technológie

Bývanie

Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom

Pre kutilov

Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Strecha
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Chovateľstvo

