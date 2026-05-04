Súd opäť rieši Mikuláša Černáka: Sťažnosti proti neprepusteniu sa majú prerokovať v máji

TRNAVA - Krajský súd v Trnave by sa mal vo štvrtok 21. mája zaoberať na neverejnom zasadnutí sťažnosťami proti vlaňajšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Potvrdil to hovorca súdu Martin Pogádl.
Okresný súd v Trnave, pracovisko Piešťany, zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka 24. septembra 2025. Verejné zasadnutie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení v priestoroch leopoldovskej väznice.
Černák podľa súdu nemôže viesť riadny život
Súd vtedy dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom. Černák hovoril po rozhodnutí súdu o sklamaní, jeho obhajoba o precedense. Prokurátorka považovala rozhodnutie za spravodlivé.
Návrh podalo občianske združenie
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opakovane oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre naplánovanie, vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.