Nový PRIESKUM naznačuje výsledky volieb v dvoch krajoch: Jasní favoriti, TU veľká časť voličov stále váha!

BRATISLAVA - Nový volebný prieskum priniesol prvý náhľad na to, ako by sa mohli vyvíjať komunálne a župné voľby v Bratislavskom a Košickom kraji v októbri 2026. Kým v niektorých regiónoch majú favoriti pohodlný náskok, inde je situácia oveľa tesnejšia a veľká časť voličov stále váha.
Prieskum agentúry SANEP pre ta3 sa uskutočnil v období od 15. do 22. mája 2026 metódou CAWI. Zber dát pre komunálne voľby v Bratislave prebehol na vzorke 1 020 respondentov, v Košiciach na vzorke 750 opýtaných. V prípade župných volieb bola vzorka v Bratislavskom samosprávnom kraji tvorená 1 140 respondentmi a v Košickom samosprávnom kraji 950 respondentmi.
Bratislavský kraj: Droba s výrazným náskokom
V súboji o predsedu Bratislavského samosprávneho kraja má podľa modelu najlepšiu pozíciu súčasný župan Juraj Droba, ktorého podporujú Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Získal by 47,8 % hlasov, čo mu zabezpečuje komfortný odstup od konkurencie.
Jeho hlavný možný vyzývateľ Jozef Ráž, kandidát strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, by oslovil 23,6 % voličov. Droba tak podľa prieskumu drží viac než dvojnásobný náskok. Tretie miesto patrí Milanovi Krajniakovi, kandidátovi podporovanému Kresťanskou úniou, KDH a Hnutím Slovensko, ktorý by získal 17,4 %. Nasleduje Zuzana Krajčovičová so 3,5 % a ďalších 7,7 % respondentov by volilo iného kandidáta.
Hoci Droba vedie s veľkým odstupom, druhý a tretí kandidát spolu oslovujú významnú časť elektorátu, čo môže v ďalšej fáze kampane ešte zmeniť dynamiku. Predpokladaná volebná účasť v župných voľbách v Bratislavskom kraji je 41,5 %.
Bratislava: Vallo by si post udržal
V komunálnych voľbách v hlavnom meste by podľa prieskumu najviac hlasov získal súčasný primátor Matúš Vallo (41,3 %). Druhá by skončila Dana Čahojová s podporou 18,8 % opýtaných. Nasleduje Martin Winkler, ktorému by dalo hlas 14,4 % voličov.
Ďalší kandidáti získali nižšie čísla: Zuzana Šubová 4,8 %, Miroslav Heredoš 3,3 %. Zaujímavý je však podiel odpovedí „iný kandidát“ – až 17,4 %, čo naznačuje, že časť voličov stále hľadá alternatívu. Predpokladaná účasť v bratislavských komunálnych voľbách je 44,8 %.
Košický kraj: Trnka s najväčším náskokom
Najjednoznačnejšiu situáciu ukazuje prieskum v Košickom samosprávnom kraji. Súčasný predseda Rastislav Trnka by získal 47,2 % hlasov, čo je najvyšší podiel spomedzi všetkých sledovaných kandidátov.
Druhá by skončila Lucia Gurbáľová (KDH) s 12,3 %, tesne za ňou Igor Šimko (Hlas-SD) s 11,8 %. Nasledujú Karel Hirman (Demokrati) s 10,6 % a Marián Porvažník, ktorého podporujú PS, SaS, Za ľudí a Hnutie Slovensko, s 10,2 %. Džemal Kodrazi by získal 0,5 % a 7,4 % respondentov by volilo iného kandidáta.
Z výsledkov prieskumu SANEP-u vyplýva, že Trnka si drží takmer štvornásobný náskok pred druhou kandidátkou. Predpokladaná volebná účasť v kraji dosahuje 38,8 %.
Košice: Veľká časť obyvateľov ešte nemá jasno
Najväčšiu nejasnosť prináša súboj o post primátora Košíc. Prieskum ukazuje, že Ladislav Lörinc by získal 31,8 % hlasov a viedol by tak pred súčasným primátorom Jaroslavom Polačekom, ktorého by podporilo 24,6 % voličov. Tretí v poradí, kandidát PS Martin Mudrák, by získal 13,7 %.
Najvýraznejším údajom je však podiel voličov, ktorí by volili „iného kandidáta“ – až 29,9 %. Podľa agentúry to naznačuje, že veľká časť Košičanov ešte nemá jasno a výsledok môže zásadne ovplyvniť ďalší priebeh kampane. Predpokladaná účasť v košických komunálnych voľbách je 35,2 %.