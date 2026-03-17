Adriana Sklenaříková ukázala MAMU (78): Je jasné, po kom zdedila krásu!

ŠTRBSKÉ PLESO - Adriana Sklenaříková (54) patrí k našim najúspešnejším modelkám. Presadila sa vo Francúzsku, kde už roky obdivujú jej krásu. No a dnes je už jasné, po kom ju zdedila. Spolu s mamou sa na Štrbskom plese nechala nafotiť pre francúzsky magazín. Aha, vyzerajú ako sestry!
Adriana Sklenaříková sa nikdy netajila tým, že s otcom nemala práve najlepší vzťah. No s mamou to vždy bolo o niečom úplne inom – je jej veľkým vzorom a hoci bývajú od seba tisíce kilometrov ďaleko, sú v neustálom kontakte. Telefonáty, správy či spoločné návštevy sú pre ne samozrejmosťou a vzájomnú blízkosť si dokázali udržať aj napriek tomu, že Adriana už roky žije prevažne v zahraničí.
O to výnimočnejšie momenty prežívajú vždy, keď sa im podarí stretnúť osobne. No a pred pár dňami spoločne zapózovali aj pre francúzsky magazín Paris Match. Na tatranskom Štrbskom plese sa pred objektív fotoaparátu postavili rovno tri generácie – Adriana s mamou Zlaticou aj dcérou Ninou. Atmosféra ikonického miesta v srdci Tatier dodala foteniu výnimočný nádych a fotografie pôsobia veľmi prirodzene a rodinne.
No a hoci modelku vídame perfektne nastajlovanú z obálok magazínov prakticky stále, 78-ročnú pani Zlaticu sme takto mali možnosť vidieť prvý raz. Elegantná, prirodzená a s úsmevom, ktorý okamžite upúta – aj bez profesionálneho modelingu je jasné, že šarm a krásu má v sebe. A hneď je jasné, po kom Adriana zdedila svoju krásu. Jemné črty, iskra v očiach aj prirodzená elegancia sú čosi, čo sa v tejto rodine zjavne dedí z generácie na generáciu.