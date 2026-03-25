Mrazivá spoveď Adriany Sklenaříkovej: Nešťastné manželstvo... Roky násilia a strachu!

PARÍŽ - To, čo roky skrývala pred verejnosťou aj najbližšími, teraz vyšlo na povrch – a je to mrazivé! Jedna z najznámejších slovenských modeliek Adriana Sklenaříková prehovorila o temnom období svojho života, ktoré by jej nikto ani len nepripísal. Odhalila, že v manželstve s Aramom Ohanianom roky čelila psychickému a fyzickému násiliu.
Adriana to odhalila na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila vyhlásenie vo francúzštine. Vzťah s podnikateľom Aramom Ohanianom, s ktorým má dcéru Ninu (7), ju stál veľa síl. Čelila v ňom totiž psychickému a fyzickému násiliu. „Mlčala som aj pred svojimi najbližšími o tom, čím som si prešla. O zraneniach, vyhrážkach, falošných obvineniach aj o verbálnom a fyzickom násilí,“ šokovala modelka. Dúfala, že čas všetko vyrieši. Nestalo sa.
Najväčší šok prišiel v momente, keď priznala, že do konfliktov bola zatiahnutá aj ich spoločná dcéra. „Nina sa stala nástrojom a predmetom vydierania,“ uviedla bez okolkov. Situáciu označila za absurdnú a neznesiteľnú. Dvojica má dcéru v striedavej starostlivosti, no podľa Adriany sa jej expartner snaží pripraviť ju o dieťa úplne. Modelka ukončila 12-ročný vzťah v decembri 2022. Napriek tomu však stále nie je rozvedená, čo jej komplikuje život viac, než by čakala.
„Utiekla som pred násilím, ale ono ma dobieha práve teraz, keď sa snažím začať odznova,“ priznala otvorene. Adriana sa snaží budovať nový život po boku svojho snúbenca, francúzskeho speváka Marca Lavoineho. Minulosť ju však stále prenasleduje a bráni jej naplno sa posunúť ďalej. Aj keď by si tieto bolestivé veci najradšej nechala pre seba, rozhodla sa bojovať. „Teraz je na mne, aby som chránila pokoj svojho dieťaťa, našu bezpečnosť a svoje práva ako matky a ženy,“ dodala odhodlane. Po rokoch strachu tak krásna Slovenka konečne zdvihla hlavu a rozhodla sa postaviť za seba.