Súťažiaci šou Mama, ožeň ma sa UTRHOL Z REŤAZE: Škoda v stovkách eur... Zasahovať musela produkcia!

BRATISLAVA - V pondelok na obrazovkách televízie Joj odštartovala úplne nová séria ikonickej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma. Diváci prvú časť odmenili vysokou sledovanosťou, no projekt sa ešte len rozbieha a zdá sa, že sa máme na čo tešiť. Jeden zo zúťažiacich sa vraj doslova utrhol z reťaze. Spôsobil škodu v stovkách eur a zasahovať musela nielen produkcia, ale aj samotný producent!
Rodinné tajomstvo Legolasa z Mama, ožeň ma: Sestru odsúdili za PRENASLEDOVANIE slávnej speváčky!
Šou Mama, ožeň ma bola vždy plná romantiky, flirtu, ale aj momentov, pri ktorých mnohým zostáva rozum stáť. A inak tomu nie je ani v úplne novej sérii, ktorú Jojka nasadila do vysielania uplynulý pondelok. Šou sa ešte len rozbieha, no zdá sa, že hneď druhá časť bude bohatá na skutočne zaujímavé chvíle.
Ako informuje portál joj.sk, o kuriózny moment sa postaral účastník Emanuel, ktorý v projekte bojuje o srdce sympatickej Jarky. Podľa informácií produkcie sa počas natáčania rozhodll po dlhom čase dopriať si niekoľko pohárov alkoholu... No a zdá sa, že si neustriehol únosnú mieru. Nevinné uvoľnenie atmosféry sa totiž razom zmenilo na situáciu, pri ktorej musel zasahovať celý štáb.
No a keď podguráženého Emanuela z natáčania odvážali autom, nešťastie bolo na svete. Skončilo totiž v stave, ktorý si vyžiadal dôkladné čistenie, čím spôsobil škodu približne 800 eur. Situácia sa následne ešte viac skompllikovala a bezradný produkčný musel na miesto privolať aj producenta. Indisponovaného účastníka napokon odviedli a uložili spať.