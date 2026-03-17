Obrovská HANBA Ema z Mama, ožeň ma: Jojka zverejnila jeho POTUPNÉ FOTO!

BRATISLAVA - Koncom minulého týždňa verejnosť obletela správa o alkoholovom rošambe súťažiaceho šou Mama, ožeň ma, Emanuela. Spolu so sympatickou Jarkou si zašli na párty, ktorá sa zvrtla a... Emo spôsobil produkcii škodu 800 eur. Teraz Jojka zverejnila jeho potupné foto!
Emanuel v šou Mama, ožeň ma bojuje o srdce symaptickej Jarky. A tá, ako správna párty girl, sa rozhodla svojich potenciálnych ženíchov otestovať na poriadnom žúre. Zábava sa však v istom momente vymkla spod kontroly... Mladík sa totiž rozhodol po dlhom čase dopriať si niekoľko pohárov alkoholu. No zdá sa, že si neustriehol únosnú mieru a nevinné uvoľnenie atmosféry sa razom zmenilo na situáciu, pri ktorej musel zasahovať celý štáb.
No a keď podguráženého Emanuela z natáčania odvážali autom, nešťastie bolo na svete. Skončilo totiž v stave, ktorý si vyžiadal dôkladné čistenie, čím spôsobil škodu približne 800 eur. Situácia sa následne ešte viac skomplikovala a bezradný produkčný musel na miesto privolať aj producenta. Indisponovaného účastníka napokon odviezli a uložili spať. Koncom minulého týždňa sa tento "príbeh" šíril len ako informácia...
V pondelkovej časti však Jojka zverejnila Emanuelove potupné zábery, ktoré ho zachytávajú v momente, kedy o sebe nevedel. Nielen, že bol "vypnutý", ale aj celý špinavý od všetkého, čo sa po prekročení únosnej hladiny požitého alkoholu pýtalo von.