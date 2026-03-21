Vysmiali dom Tomáša z Mama, ožeň ma: Nakladajú im aj známe tváre... Šťandy, ktoré nič nedokázali!

BANSKÁ BYSTRICA - Tomáš Kšenzuliak aktuálne hviezdi na obrazovkách televízie Joj v šou Mama, ožeň ma a patrí k najvýraznejším účastníkom novej série. Celé Slovensko sledovalo povrchné názory a poznámky trojice dievčat, ktoré prišli bojovať o jeho srdce. Najnovšie "nevesty" natočili výsmešné video z Tomášovho domu. A poriadne si tým zavarili. Nakladá im celé Slovensko... Aj známe tváre!
O Tomášovo srdce bojujú tri dievčatá - Miška, Viktória a Heidi - a už od začiatku bolo jasné, že by sa najradšej teleportovali preč. Z Tomáša si robili posmech, hádzali znechutené pohľady a často mali veľmi netaktné poznámky. Komentovali nielen výzor samotného ženícha, ale aj dom, ktorý bol na ich vkus príliš zastaraný. „Vyzerá to tu horšie ako u babky,“ chŕlili zo seba dievčatá.
Tie na seba hádzali veľavravné pohľady a pri každej príležitosti vybuchovali do smiechu. „Keď som sem išla, predstavovala som si to inak,“ vyjadrila sa Heidi. „Máme, čo si zaslúžime, a mne to prišlo také, že málo sme sa snažili, tak máme takýto dom a tá Heidi mala asi väčšie očakávania. Asi si myslela, že príde do nejakého luxusu a aj my budeme luxusne oblečení, nejaké Rolexky na ruke a drahé handry. Ja som bežný chlap a nie nejaký boháč,“ vyjadril sa Tomáš do kamery.
Už po prvej časti si svojou skromnosťou získal sympatie divákov. Naopak jeho tri nápadníčky zinkasovali poriadnu kritiku. No a tá nabrala ešte väčšie rozmery po najnovšom videu, ktoré na svojom Instagram profile zverejnila televízia Joj. Heidi a Miška natočili prehliadku Tomášovho domu a vo videu si neodpustili arogantné a povrchné poznámky. No a tým divákov poriadne vytočili.
Kritické komentáre sa len tak valia... „Toto je maximálny disrešpekt. Dievčatá, ja vám prajem zarobiť si aspo ňna to, lebo luxus očakávate a samé ste nedokázali nič. Luxus je v harmónii, pokoji a hlavne v pokore a skromnosti. Tí ľudia sú slušní, skromní a pozvali vás k sebe. Vy sa snažíte poníziť ich, ale ponižujete seba a svojich rodičov,“ vyjadrila sa jedna z diváčok a ďalší divák len v krátkosti dodal: „Vaše matky musia byť na váš pyšné.“
A naložili im aj známe tváre. „Šťandy, ktoré nič v živote nedokázali, budú urážať niekoho domov... Ste nezarobili ani na kolobežku, tak sa nedorábajte na niečo viac,“ napísal pod video bývalý tanečník a politik Erik Ňarjaš. Podobný názor má aj Karin Dvořáková z Farmy. „Ja nechápem, ste mladé dievčatá, máte potrebu dehonestovať a smiať sa z ľudí, ktorí majú kde spať a žiť. To, čo vidíte na Instagrame po väčšine mladé dievčatá značkové veci majú od svojich užov. Bože, začnite žiť reálny život, prosím vás. Týmto sa len zbytočne zhadzujete,“ vyjadrila sa. Dievčatá tak vysmievali Tomáša, no v konečnom dôsledku zhodili len samé seba.