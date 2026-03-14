Známy florista a kritik celebrít Ivan Bednárik: Polícia vydala príkaz na jeho zatknutie!

BRATISLAVA - BRATISLAVA – Zo sveta luxusných kytíc a módnych komentárov slovenských celebrít rovno do policajného hľadáčika! Slovenská polícia vyhlásila celoštátne pátranie po známom bratislavskom floristovi Ivanovi Bednárikovi, ktorého meno bolo dlhé roky synonymom elegancie a vkusu.
Ivan Bednárik, ktorý pravidelne hodnotil outfity slovenských hviezd a svojím vtipom či ostrými postrehmi bavil verejnosť, sa teraz ocitol v úplne inom svetle – po mužovi, ktorý ešte nedávno radil, ako sa správne viažu kytice a čo si obliecť, totiž pátra polícia.
Jeho kvetinárstvo v centre Bratislavy na ulici Gorkého bývalo miestom luxusu, jeho svadobné aranžmány zdobili eventy známych osobností. Lenže zatiaľ čo kedysi bol „pánom kvetov“ a módnym kritikom, dnes je mužom, po ktorom volá zákon.
Podľal portálu patranie.sk polícia vydala príkaz na jeho zatknutie podľa § 73 Trestného poriadku. Súd ho vydáva v prípadoch, keď je potrebné osobu zadržať a predviesť na ďalšie procesné úkony, napríklad do väzby alebo na výsluch.V praxi to znamená, že ho môžu zadržať a predviesť pred orgány činné v trestnom konaní, pretože jeho prítomnosť je potrebná. Dôvod konkrétneho zatknutia zatiaľ nebol zverejnený.
Každý, kto má informácie o jeho pohybe, môže kontaktovať políciu na čísle 158 alebo na najbližšom oddelení. Z kvetinových galérií a módnych poradní zostáva len spomienka – a dramatická otázka: kde je teraz Ivan Bednárik?