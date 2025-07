Viki Ráková odišla po 10 rokoch od detí: Dlho som si to priala!

Viki Ráková (Zdroj: Instagram VR)

Herečka Viki Ráková si po dlhých rokoch našla chvíľu pre seba. V krásnom vidieckom domčeku, ďaleko od ruchu mesta, povinností a detí, prežila dva dni v úplnej samote – len s dvoma knihami a svojimi myšlienkami. „Veľmi dlho som si priala takéto dni. Prešlo až 10 rokov, kým prišiel čas. Doteraz som bola preč od nich len pracovne.. a tam sú večer povinnosti,“ priznala Viki. Tento krátky únik jej ukázal, aké dôležité je nájsť si chvíľku pokoja aj pre seba. Herečka si uvedomila, že dve noci sú na oddych málo. Prvý deň ešte myslela na deti – neustále písala synovi, či sa nehádajú s bratom, ako sa majú, čo robia.

„Do toho mi príde správa od mamy. Nechaj ich už na pokoji, všetko je v poriadku, majú sa dobre, ty len kľudne oddychuj konečne. Ľúbime ťa, čau! Ok. Tak si aspoň cez noc pozerám ich fotky,“ opísala s úsmevom. Druhý deň bol už iný – Viki si dovolila úplne vypnúť. „Druhý deň je už lepší, lebo si pospím dokedy chcem, raňajkujem kedy chcem, čítam si dokedy chcem, prejdem sa, kde sa len chcem, nikto sa ma na nič nepýta, nehovorí na mňa, nefňuká, nikto nie je hladný, smädný, a ja môžem byť ticho,“ uviedla. Napriek tomu, že bola sama, jej myseľ bola stále pri rodine.

„Ale! Všade, kam sa pozriem mi duní v hlave, keby tu boli, oh, ako by sa im tu páčilo, domček je ako sen, dedinka je plná dobrých, milých ľudí, koľko by sme sa tu vedeli šantiť, ako by sa hrali pred domom v lese, ako skáču v lese na hríbikoch, ako si sadneme na hojdačku a pozorujeme les, potôčiky, chorobáky, ako preliezajú mostík nad potokom, dotýkajú sa vody a pýtajú sa ma či si môžu namočiť nohy... Môžu? Musia! (ale len po mne), ako híkajú v jaskyni…" zamyslela sa.

(Zdroj: Instagram VR)

„Nabudúce ich sem musím doniesť… a donesieme sem aj kamarátov. Turistika, príroda, voda, potôčik, jaskyne, dobrá pizzeria… V každom obraze čo pred sebou vidím, vidím aj ich, ako im to tu nabudúce všetko ukážem," dodala. Oddych sa však pre Viki nekončí. Po dvoch dňoch sa strerla s rodinou a spoločne sa chystali preskúmať ďalšie miesta – v pláne majú navštíviť Szilvásvárad a hrad v Egri.