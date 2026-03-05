Juraj, kde si nechal Sisu? Lelkes dorazil na Let's Dance sám: Spoločnosť mu robila táto známa kráska

Juraj Lelkes, (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Keď sa na spoločenských akciách objaví podnikateľ Juraj Lelkes, takmer vždy je po jeho boku jeho manželka, operná diva Sisa Sklovská. Tentoraz však prišiel na predstavenie párov tanečnej šou Let's Dance úplne sám – a to okamžite vyvolalo otázky.
Manželia sú totiž známi tým, že sa na verejnosti objavujú doslova ruka v ruke. O to väčšie prekvapenie nastalo, keď Lelkes dorazil bez svojej polovičky. Osamotený však dlho neostal.
Spoločnosť mu totiž robila bývalá misska a modelka Silvia Lakatošová, ktorá sa k nemu pridala hneď po jeho príchode. Dvojica sa živо rozprávala a bolo vidieť, že si majú čo povedať. Lakatošová tak Lelkesovi robila príjemnú spoločnosť – a to až do momentu, kým nedorazila jeho zákonitá manželka.
A ako to už u Sisy Sklovskej býva zvykom, jej príchod rozhodne neostal bez povšimnutia. Do sály prišla vo veľkom štýle a okamžite na seba strhla všetky pohľady. Speváčka stavila na výrazný look – na hlave mala čiernu mikádo parochňu s ofinou, ktorá jej veľmi pristala. Outfit zvolila presne podľa svojho typického gusta. Krátke, ligotavé šaty nechali naplno vyniknúť jej dlhým štíhlym nohám, ktoré okamžite pritiahli pozornosť prítomných. Niet pochýb o tom, že keď sa Sisa objaví v spoločnosti, nuda nehrozí. A hoci Juraj Lelkes prišiel tentoraz bez nej, finále večera už patrilo opäť tejto neprehliadnuteľnej dvojici.
