Let's Dance párty: Hviezda Sľubu HORE BEZ, DIVOŠKA Sklovská a... TÁTO prišla v gaťkách!

BRATISLAVA - Už túto nedeľu to opäť všetko začne! Nezabudnuteľná atmosféra, dychvyrážajúce výkony a známe tváre, ktoré už raz na parkete stáli. Aj o tom bude 11. séria Let's Dance. A keďže to vypukne už o pár dní, pri tejto príležitosti sa konala veľká markizácka párty, kde zahviezdili tanečné páry, ale aj celebrity!

Let's Dance je už za rohom a prípravy na novú sériu sú v plnom prúde. Pri tejto príležitosti sa včera večer konala slávnostná tlačová konferencia, na ktorej televízia predstavila všetky tanečné páry nadchádzajúceho ročníka. Na parket sa postavia skutoční gladiátori tanečného parketu – tí najlepší z najlepších. Tento rok však pôjde o výnimočnú sériu, keďže diváci už všetkých súťažiacich na parkete raz videli. Do špeciálnej série sa totiž vracajú známe tváre z minulých ročníkov, ktoré si znovu zmerajú sily v tanci.

Okrem hviezdneho obsadenia tanečníkov prinesie nová séria aj viacero zmien. Divákov bude po prvýkrát sprevádzať úplne nová moderátorská dvojica – herec Adam Bardy a obľúbená herečka Jana Kovalčíková. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na nové posily v porote. K stáliciam Jánovi Ďurovčíkovi a Tatiane Drexler zasadnú profesionálna tanečníčka Laura Arcolinová a český herec a zabávač Richard Genzer.

Tesne pred štartom šou sa tak súťažiaci aj ďalšie známe tváre slovenského šoubiznisu stretli na veľkej párty, kde nechýbala uvoľnená atmosféra ani štýlové outfity. Medzi hosťami nechýbali dlhoročné tváre televízie, herci, moderátori, ale ani hviezdičky z reality šou či influencerky. Najväčšiu pozornosť fotografov na červenom koberci však bezpochyby pútala herečka Kristína Sisková, ktorá momentálne žiari v populárnom seriáli Sľub.

Na podujatie dorazila v odvážnom čiernom outfite, ktorý rozhodne neostal bez povšimnutia. Zvolila si čipkovaný top bez podprsenky. Práve vrchná časť jej outfitu priťahovala pohľady prítomných hostí aj fotografov. Na dobrej párty nemohla chýbať ani temperamentná speváčka Sisa Sklovská, ktorú tradične sprevádzal jej manžel Juraj Lelkes. Sisa opäť potvrdila, že sa nebojí experimentovať. Tentoraz stavila na trblietavé šaty a výraznú parochňu, vďaka čomu pôsobila ako poriadna divoška.

V spoločnosti sa objavili aj ďalší herci zo seriálu Sľub, medzi nimi Štefan Skrúcaný, Paula Lopatovská či Adriana Brnčalová. Skvelú atmosféru si prišli vychutnať aj moderátor Vratko Sirági, bývalá misska Silvia Lakatošová či niekdajšia moderátorka tanečnej šou Anna Jakab Rakovská. Samozrejme, zahanbiť sa nenechali ani známe hviezdičky z televízie Markíza či populárne influencerky, ktoré si na večer pripravili naozaj výrazné a neprehliadnuteľné róby.

Mimoriadne sexi outfit predviedla víťazka druhej série reality šou Ruža pre nevestu Stanka Lučková. Na párty dorazila v priesvitnom čiernom overale, ktorý dokonale obopínal jej postavu. Pod ním mala iba spodnú bielizeň. Ak bola takáto skvelá atmosféra už na úvodnej párty, diváci sa majú rozhodne  na čo tešiť. Novú sériu Let's Dance nezabudnite sledovať už 8. marca. Všetky fotografie z večera nájdete v našej galérii.

Súvisiace články

Možné je všetko!
Jablonský sa pohybuje po TENKOM ĽADE: Najnovšie sa PUSTIL aj do vlastného zamestnávateľa!
Domáci prominenti
Zuzana Porubjaková, Petra Polnišová,
Let's Dance predstavila hviezdy, na rade sú tanečníci: Vieme, KTO bude S KÝM tancovať!
Domáci prominenti
Laura a Massimo Arcolin
TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!
Domáci prominenti
Let's Dance, 5.kolo, porota
Mená POROTCOV Let's Dance odhalené: Televízia zlanárila hviezdu z Čiech a... Toto je bomba!
Domáci prominenti

