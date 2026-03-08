Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?

BRATISLAVA - Návrat kráľovnej tanečného parketu! Nela Pocisková sa po rokoch vracia do šou Let's Dance, ktorú kedysi suverénne vyhrala po boku tanečného partnera Petra Modrovského. A hoci by si mnohí mysleli, že skúsená hviezda bude z návratu do šou nad vecou, opak je pravdou!

Nela Pocisková patrí k najväčším talentom nášho šoubiznisu, no návrat do nablýskaného tanečného kolotoča s ňou poriadne zamával. „Priznám sa, že až teraz to začínam nejako vnímať, aj tými všetkými svetlami, šatami a celým glamour okolo toho. Dnes sme mali možnosť vypočuť si našu hudbu v Inchebe a keď som tam prišla, tak mi stiahlo... zadnicu,“ šokuje svojou úprimnosťou obľúbená herečka. Hoci si hovorila, že po rokoch skúseností už musí byť v pohode, rešpekt pred prenosmi je obrovský. „Jediné, čo nemám rada, sú očakávania. Ja nikoho nechcem sklamať – moju rodinu, môjho tanečného partnera, všetkých... To mi spôsobuje to vnútorné napätie,“ priznala Nela otvorene.

Tento rok však po jej boku nestojí ostrieľaný harcovník, ale "nová krv". Jej tanečným partnerom je Filip Kucman, o ktorom Nela hovorí len v samých superlatívoch. A mladého Filipa zasa hneď pri prvom kontakte očarila Nela. „Hneď ako mi prvýkrát zatelefonovala, ten hlas ma upokojil. Prvý tréning bol hneď bomba,“ prezradil Filip a Nela zašla ešte ďalej: „Mám pocit, že sme jedni z mála, čo sa nehádajú.“ 

Dvojica však pred sebou nemá len tanečné prekážky. Kým Filip učí Nelu kroky, ona mu pomáha v úplne inej oblasti. „Fifo nikdy nestál pred kamerou, tak sa budeme snažiť ho nejako podporiť a on ma podporí v tanci,“ vysvetlila Nela rozdelenie úloh v ich tíme. V závere však prezradila aj to, čo bude pre oboch v šou kľúčové!

Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

