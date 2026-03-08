Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?

BRATISLAVA - Návrat kráľovnej tanečného parketu! Nela Pocisková sa po rokoch vracia do šou Let's Dance, ktorú kedysi suverénne vyhrala po boku tanečného partnera Petra Modrovského. A hoci by si mnohí mysleli, že skúsená hviezda bude z návratu do šou nad vecou, opak je pravdou!
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Tento rok však po jej boku nestojí ostrieľaný harcovník, ale "nová krv". Jej tanečným partnerom je Filip Kucman, o ktorom Nela hovorí len v samých superlatívoch. A mladého Filipa zasa hneď pri prvom kontakte očarila Nela. „Hneď ako mi prvýkrát zatelefonovala, ten hlas ma upokojil. Prvý tréning bol hneď bomba,“ prezradil Filip a Nela zašla ešte ďalej: „Mám pocit, že sme jedni z mála, čo sa nehádajú.“
Dvojica však pred sebou nemá len tanečné prekážky. Kým Filip učí Nelu kroky, ona mu pomáha v úplne inej oblasti. „Fifo nikdy nestál pred kamerou, tak sa budeme snažiť ho nejako podporiť a on ma podporí v tanci,“ vysvetlila Nela rozdelenie úloh v ich tíme. V závere však prezradila aj to, čo bude pre oboch v šou kľúčové!