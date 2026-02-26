Lídri parlamentov V4 sa zhodli na spolupráci: Zaznela aj pozícia Slovenska k Ukrajine

BUDAPEŠŤ - Je potrebné využiť potenciál Vyšehradskej skupiny (V4) na to, aby jej členovia prispeli ku konkurencieschopnosti Európy. Zhodli sa na tom predsedovia parlamentov krajín V4 vo štvrtok na rokovaní v Budapešti, povedal predseda Národnej rady SR Richard Raši. Vyjadril aj pozíciu Slovenska k Ukrajine, ktorá by podľa Rašiho bez SR „sčasti mala problémy existovať“.
archívne video
„V princípe to, na čom sa vieme zhodnúť a čo odznieva, že musíme hľadať prieniky tam, kde ich máme. Využiť potenciál Vyšehradskej štvorky ako trhu, ktorý má takmer 65 miliónov obyvateľov - 14 percent obyvateľstva - a využiť ho na to, aby sme aj my prispeli k tomu, aby Európa bola konkurencieschopná, aby nestrácala proti Amerike, aby nestrácala voči Číne,“ povedal Raši. Upozornil aj na opatrenia, ktoré síce sú „dôležité a zelené, ale de facto likvidujú náš priemysel“. Potrebné je aj zjednotiť sa v otázkach budúcich eurofondov a na tom, aby „sme sami seba nepreregulovali“. Raši priblížil problémy Slovenska, ako napríklad vysoké ceny energií, ktoré sú podľa jeho slov absolútne nekonkurencieschopné.
Druhým „posolstvom“ bolo podľa neho to, že Slovensko je proti zákazu spaľovacích motorov po roku 2035. Tvrdí, že Európa na to nie je pripravená. „A hlavne už teraz nevieme odolávať elektrickým autám z Číny, ktoré sa stávajú dominantnými a európsky priemysel na toto pripravený nie je,“ konštatoval. Ďalšou témou boli emisné povolenky, tzv. ETS2, pričom aj tie považuje za momentálne nezrealizovateľné. Silnou témou bola podľa neho migrácia. „Všetci sme za migráciu, ale regulovanú,“ poznamenal Raši s tým, že uprednostňovaná je migrácia z geograficky a kultúrne bližších krajín, pretože sa títo ľudia „ľahšie asimilujú do nášho prostredia“.
Odznela aj téma eurofondov
Na stretnutí odznela aj téma eurofondov a budúceho eurofondového obdobia. „Verím, že sa dáme dokopy a vybojujeme podmienky pre eurofondy, ako ich chceme my, a nie ako nám ich niekto bude prikazovať - čo znamená, že budeme môcť eurofondy používať na tie opatrenia a takou formou, aby to bolo výhodné pre naše krajiny,“ uviedol. Predstavitelia Poľska na stretnutí vyjadrili „silne proeurópske postoje“ a zdôraznili potrebu podpory Ukrajiny, tvrdí Raši.
Na novinársku otázku, či nedošlo k sporom ohľadom podpory Ukrajiny, alebo či sa nedostali na povrch odlišné názory, odpovedal: „Maďarská strana ich veľmi nezvýrazňovala, ale Poliaci sa tak ako počas celého konfliktu jasne postavili na tom, že silná Európa bude aj vtedy, keď bude silná Ukrajina.“ Pozícia Slovenska v tejto otázke je podľa Rašiho jednoznačná. „Bez Slovenska by naozaj Ukrajina sčasti mala problémy existovať,“ vyhlásil s tým, že Slovensko patrí medzi tri krajiny, kde je najviac vojnových utečencov z Ukrajiny.
Vojna na Ukrajine podľa jeho slov v súčasnosti nemá jasného víťaza. „Aj keď schvaľujeme pôvodne usporiadanie hraníc, zrejme to nebude možné a sme za to, aby sa vojna skončila mierovou dohodou na základe dohody mocností Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny a za účasti Európskej únie,“ objasnil Raši. Na záver konštatoval, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá v dôsledku vojny na Ukrajine trpí najviac.