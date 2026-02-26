Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Rozpočty pod tlakom: PS tvrdí, že mestám a obciam budú chýbať desiatky miliónov

Marek Lackovič
Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičné PS tvrdí, že podľa aktualizovanej daňovej prognózy Ministerstva financií (MF) SR sa v tomto roku znížia príjmy miest, obcí a vyšších územných celkov o desiatky miliónov eur. Poslanec PS Marek Lackovič uviedol, že samosprávy zostavovali rozpočty podľa septembrovej prognózy z minulého roka, pričom jej aktuálna verzia podľa neho ukazuje nadhodnotenie príjmov o 64 miliónov eur.

„V praxi to znamená jediné, mestá a obce budú musieť znovu škrtať investičné projekty. Najviac to zasiahne menšie obce, ktoré už teraz fungujú na hrane udržateľnosti,“ upozornil.

Členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková doplnila, že výpadok sa má dotknúť všetkých úrovní samosprávy. „Obce a mestá prídu približne o 41 miliónov eur, samosprávne kraje o ďalších 23 miliónov. Dôvodom sú nižšie výbery dane z príjmu fyzických osôb,“ uviedla. Podľa nej budú samosprávy musieť výpadok nahrádzať inými príjmami vrátane vyšších miestnych daní a poplatkov. Hanuliaková zároveň uviedla, že na riziko nadhodnotených príjmov upozorňovali MF SR spolu s nezávislými analytickými inštitútmi už skôr. „Vláde sme hovorili, že minuloročná prognóza je príliš optimistická, a že konsolidáciou nevyberie toľko peňazí, ako plánuje. Teraz sa to potvrdzuje,“ dodala.

Líder PS pre financie Štefan Kišš uviedol, že situáciu podľa neho pocítia obyvatelia na kvalite verejných služieb. „Nejde len o zlú prognózu. Problémom je najmä to, že konsolidácia zadusila ekonomiku a aj samotná efektivita výberu daní, ktorá je nízka,“ uzavrel. PS upozornilo, že chybný odhad vlády sa podľa neho môže prejaviť obmedzením služieb, odložením investícií alebo zvýšením miestnych daní a poplatkov.

Viac o téme: PríjmyPSMarek LackovičSAMOSPRÁVY
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Taraba
Taraba rozdelil 141 miliónov eur z Modernizačného fondu do veľkých rekonštrukcií verejných budov
Domáce
Zapadný portál tunela Horelica,
Novinka pre Kysuce: Nový portál bude prinášať informácie o priebehu výstavby diaľnice D3
Domáce
129. výjazdové rokovanie vlády
Vláda v Smoleniciach rozdeľovala milióny: Peniaze získajú regióny aj kľúčoví zamestnávatelia v kraji
Domáce
Vtáčia chrípka na Skalických
Vtáčia chrípka na Skalických rybníkoch: Úrady nariadili súpis chovov a prísne opatrenia v regióne
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Eštok: Začala sa obnova štadióna v Dúbravke, má byť dokončená do 5 rokov
Minister Eštok: Začala sa obnova štadióna v Dúbravke, má byť dokončená do 5 rokov
Správy
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity A. Daško: Pripravujeme nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity A. Daško: Pripravujeme nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov
Správy
František Oľha k vyhláseniu mimoriadnej situácie na poddolovanom území v priestore Solivary
František Oľha k vyhláseniu mimoriadnej situácie na poddolovanom území v priestore Solivary
Správy

Domáce správy

FOTO Brífing ministra spravodlivosti SR
Slovensko a Česko prehĺbia spoluprácu: Diskutovali o trestnom práve aj reformách
Domáce
Matúš Šutaj Eštok a
Obrovská investícia v Bratislave: Štadión v Dúbravke prejde úplnou premenou
Domáce
Marek Lackovič
Rozpočty pod tlakom: PS tvrdí, že mestám a obciam budú chýbať desiatky miliónov
Domáce
V Spišskej Novej Vsi otvorili moderné chirurgické oddelenie, pripravujú aj nový nemocničný pavilón
V Spišskej Novej Vsi otvorili moderné chirurgické oddelenie, pripravujú aj nový nemocničný pavilón
Regióny

Zahraničné

Hillary Clinton
Epsteinova kauza v Kongrese: Clintonová žiada predvolanie prezidenta Trumpa
Zahraničné
Peter Kotlár
Kotlár čelí druhému trestnému oznámeniu: Podal ho český biochemik
Zahraničné
FOTO Konstantin A. z Krasnojarska
Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front
Zahraničné
Predseda Národnej rady (NR)
Lídri parlamentov V4 sa zhodli na spolupráci: Zaznela aj pozícia Slovenska k Ukrajine
Zahraničné

Prominenti

Amanda Seyfried
Nahá pred kamerou? Americká herečka všetkým zavrela ústa: S protézou zadku a umelým bobrom si to užíva!
Zahraniční prominenti
Zuzana Plačková
Plačková na POLÍCII: Nenechám si sr*ť na hlavu!
Domáci prominenti
BIll Gates
Bill Gates musel s pravdou von: Ruské milenky, nevera a... za TOTO veľké ospravedlnenie!
Zahraniční prominenti
FOTO Predstavenie detskej knihy
Predstavenie detskej knihy: Anita Soul ako diva z Hollywoodu a slovenská moderátorka... Wau!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto sa deje s
Toto sa deje s vaším tlakom, keď skonzumujete banán
vysetrenie.sk
FOTO Keď polícia zbadala velomobil,
Vyzeralo to ako z akčného SCI-FI filmu: Policajti zastavili stroj z budúcnosti, po otvorení dverí zostali bez slov!
Zaujímavosti
Vyzeral ako vzácna ozdoba
Vyzeral ako vzácna ozdoba z perál: Keď si vedci posvietili na tohto pavúka, zostali v ŠOKU a ZNECHUTENÍ!
Zaujímavosti
Svetový unikát v Chorvátsku:
Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes
dromedar.sk

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?

Šport

Súboj o stoličku šéfa SFZ: Padli trestné oznámenia a podozrenia z miliónov
Súboj o stoličku šéfa SFZ: Padli trestné oznámenia a podozrenia z miliónov
Slovensko
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
Španielsko
FOTO Shiffrinová a Kilde pustili fanúšikov do súkromia: Ona vyhrala na olympiáde, on v živote
FOTO Shiffrinová a Kilde pustili fanúšikov do súkromia: Ona vyhrala na olympiáde, on v živote
Lyžovanie
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Tipsport liga

Auto-moto

Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Routery tejto populárnej značky medzi Slovákmi majú kritickú chybu. Útočník ich môže ovládnuť bez prihlásenia, ak máš zapnuté UPnP a WAN prístup
Routery tejto populárnej značky medzi Slovákmi majú kritickú chybu. Útočník ich môže ovládnuť bez prihlásenia, ak máš zapnuté UPnP a WAN prístup
Bezpečnosť
Microsoft potichu zapol novú ponuku Štart aj na Slovensku. Po tejto aktualizácii sa ti môže zmeniť celé menu, takto vyzerá
Microsoft potichu zapol novú ponuku Štart aj na Slovensku. Po tejto aktualizácii sa ti môže zmeniť celé menu, takto vyzerá
Windows
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Android
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Aplikácie a hry

Bývanie

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?

Pre kutilov

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Partnerské vzťahy
Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konstantin A. z Krasnojarska
Zahraničné
Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front
Ilustračné foto
Zahraničné
Otrasie sa GDPR v základoch? Nové zmeny eurokomisie: Otravná činnosť má zmiznúť jedným klikom!
Česko je v šoku:
Zahraničné
Česko je v šoku: Iba 15-ročný tínedžer znásilnil Ukrajinku (46)! Našli ju nahú v kríkoch a na mol
Viktor Orbán
Zahraničné
Napätie na bode zlomu: Orbán POZASTAVIL pôžičku pre Kyjev! Na hraniciach nasadil armádu

Ďalšie zo Zoznamu