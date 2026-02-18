Huliakov ambiciózny plán v Tatrách: Chce vzkriesiť skokanské mostíky, na ktorých vyrastali legendy

VYSOKÉ TATRY - Areál na Štrbskom Plese, ktorý kedysi hostil svetovú elitu a vyrastali v ňom generácie úspešných reprezentantov, by sa mohol opäť dočkať svojej zašlej slávy. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak ohlásil odvážny plán na rekonštrukciu skokanských mostíkov, ktoré roky len smutne chátrajú ako memento minulosti. Naši športovci sú momentálne nútení trénovať v cudzine, zatiaľ čo domáca pýcha zarastá trávou.
Slovenskí skokani na lyžiach v súčasnosti zažívajú paradoxnú situáciu. Hoci dosahujú nádejné výsledky, ako napríklad Hektor Kapustík na olympiáde, doma nemajú kde trénovať. Ich jedinou možnosťou sú výjazdy do susedného Poľska, Slovinska či Česka. Legendárne mostíky na Štrbskom Plese, postavené pre majstrovstvá sveta v roku 1970, sú totiž už roky mimo prevádzky. Na veľkom mostíku sa naposledy súťažilo v roku 1999 a na menšom pred jedenástimi rokmi.
Minister Rudolf Huliak pri slávnostnom otvorení výstavby jazdeckého centra v Prešove potvrdil, že skokanské mostíky sú pre neho prioritou. „Urobíme všetko pre to, aby sme finančné prostriedky dostali aj do iných typov športov, nielen do tých najväčších. Lebo, povedzme si otvorene, nie každý hrá futbal, nie každý hrá hokej, nie každý je cyklista,“ vyhlásil minister s tým, že infraštruktúru potrebujú aj športy s dobrou perspektívou. Cituje ho Korzár.
Štrba má projekty v zásuvke
Najväčšou brzdou obnovy boli roky nevysporiadané majetkové vzťahy. Tie sú však už minulosťou a areál má dnes jedného majiteľa – obec Štrba. Starosta obce Michal Sýkora pre STVR potvrdil, že na modernizáciu areálu sú už pripravení.
Na to, aby sa v Tatrách opäť lietalo, je potrebné vymeniť navádzaciu stopu a kompletne upraviť doskočisko. Minister Huliak verí, že rekonštrukcia bude stačiť na to, aby sa mostíky opäť plnohodnotne využívali. Rezort športu chce na tento účel využiť prostriedky z Fondu na podporu športu a minister Huliak je presvedčený, že potrebné financie dokáže nájsť.