Putin zmizol z očí verejnosti: Expert v tom má jasno! TOTO povedal o jeho fyzickom stave

MOSKVA - Ruský prezident sa už niekoľko dní neobjavil na verejnosti a jeho neprítomnosť znovu roztočila kolotoč špekulácií o jeho zdravotnom stave. Britské médiá hovoria o nezvyčajnom tichu z Kremľa, analytici upozorňujú na viditeľné fyzické zmeny, no oficiálne potvrdenia chýbajú.
Posledné verejné vystúpenie začiatkom februára
Podľa britského denníka Daily Express sa Vladimir Putin naposledy osobne objavil na verejnosti 5. februára, keď predniesol oficiálny prejav. Odvtedy sa ruský prezident fyzicky nezúčastnil na žiadnom verejnom podujatí.
Štátne ruské médiá síce v nasledujúcich dňoch odvysielali viaceré zábery s jeho účasťou, no podľa britského denníka Mirror išlo o vopred nahrané materiály, ktoré mali vytvoriť dojem, že hlava štátu je aktívna a dostupná médiám. Podobnú prax Kremeľ podľa západných pozorovateľov využíval už v minulosti, keď chcel utajiť presný pohyb prezidenta.
Mlčanie Kremľa živí dohady
Ruské úrady sa k dlhodobej neprítomnosti prezidenta tradične nevyjadrujú. Práve absencia oficiálneho vysvetlenia však opakovane vedie k špekuláciám o tom, či nejde o zdravotné komplikácie.
Putin má 73 rokov a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je pod permanentným politickým aj fyzickým tlakom. Podľa pozorovateľov ide o jeden z dôvodov, prečo sa každé jeho zmiznutie z verejného priestoru okamžite stáva predmetom medzinárodných dohadov.
Zelenského výrok vyvolal vlnu interpretácií
Diskusiu o Putinovom zdravotnom stave znovu rozprúdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vyhlásil, že ruský líder „nemá veľa času“. Ako upozornili viaceré svetové médiá, Zelenskyj svoje slová nijako nekonkretizoval a neuviedol, či hovoril o politike, moci alebo zdraví.
Napriek tomu sa výrok stal impulzom pre nové vlny špekulácií, najmä na sociálnych sieťach a v niektorých médiách.
Staré fámy sa vracajú stále dokola
Putinovo náhle stiahnutie z verejnosti nie je výnimočné. V minulosti už viackrát na dni či týždne zmizol bez vysvetlenia, čo zakaždým sprevádzali dohady o vážnych chorobách.
Podľa západných médií sa opakovane objavovali tvrdenia o onkologickom ochorení, Parkinsonovej chorobe či iných neurologických problémoch. Nové špekulácie v minulosti vyvolali aj zábery s opuchnutou tvárou alebo rukami, ktoré kolovali po sociálnych sieťach. Kremeľ sa k týmto tvrdeniam zväčša nevyjadruje alebo ich ignoruje.
Tvrdenia o smrti bez jediného dôkazu
Na úplnom okraji verejnej diskusie sa objavujú aj extrémne názory, podľa ktorých je ruský prezident už mŕtvy a jeho smrť má byť údajne zatajená. Takéto tvrdenia verejne prezentoval aj umelec Jacob Džugašvili, pravnuk sovietskeho diktátora Josifa Stalina.
Ani v tomto prípade však neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by takéto vyhlásenia potvrdzovali. Žiadna spravodajská služba ani relevantné médium smrť ruského prezidenta nepotvrdili.
Analytik upozorňuje na zmeny nie na diagnózy
Podľa bezpečnostného analytika Keira Gilesa z londýnskeho think-tanku Chatham House už nejde len o mediálne dohady bez opory v realite. Giles tvrdí, že na ruskom prezidentovi sú dlhodobo viditeľné fyzické zmeny, ktoré nemožno prehliadať.
„Vladimir Putin nie je muž, ktorému by sa darilo zdravotne dobre, pretože každý, kto v poslednom období sledoval jeho vývoj, musel zaznamenať zmeny v jeho fyzickom stave,“ uviedol Giles. Podľa neho existuje množstvo signálov, ktoré poukazujú na postupný zdravotný úpadok ruského lídra.
„Vyzerá skutočne chorľavo, najmä pri verejných vystúpeniach, keď má opuchnutú, napuchnutú tvár a často sa pridŕža okrajov stolov,“ povedal analytik. Zároveň upozornil aj na výraznú zmenu v dĺžke a dynamike Putinových prejavov: „Jeho príhovory, ktoré sa dnes väčšinou obmedzujú na niekoľko minút, sú v ostrom kontraste s vystúpeniami z čias, keď pôsobil omnoho zdravšie a robustnejšie a bez problémov dokázal hovoriť štyri hodiny alebo aj dlhšie.“
Zároveň však zdôrazňuje, že nejde o medicínske hodnotenie a že z dostupných informácií nie je možné vyvodiť závery o konkrétnom ochorení alebo bezprostrednom ohrození života.
Čo je dnes isté a čo nie
V tejto chvíli platí, že neexistuje žiadne potvrdenie o tom, že by Vladimir Putin zomrel alebo trpel smrteľnou chorobou. Všetky podobné tvrdenia zostávajú v rovine špekulácií, ktoré sa pravidelne vracajú vždy, keď sa ruský prezident na čas stiahne z verejného priestoru.