Chcete platiť veľké objemy v hotovosti? Nový zákon vás poriadne priškrtí, pozor na túto sumu, hrozia POKUTY!

BRATISLAVA - Príchod nepríjemných ekonomických časov sa podpisuje aj na novej legislatíve. Nová podoba zákona o platbách v hotovosti zrejme nepoteší tých, ktorí si plánovali presun a platbu veľkých súm. Obnosy fyzických peňazí totiž poznajú svoj vrchný limit, za ktorého prekročenie bude hroziť ohromná pokuta.
Na úpravu zákona upozornil denník Pravda. Od tohto roka prišlo k zmene pravidel. Týka sa platieb vo fyzickej podobe nielen u podnikateľov, ale aj u bežných ľudí. Pravidlá na platby v hotovosti tu boli aj predtým, no od 1. januára 2026 nadobudol platnosť nový jednotný limit na platbu v hotovosti.
Doteraz to bolo 15-tisíc eur, hranica však ide v niektorých prípadoch nadol
Ten bol doteraz stanovený na úrovni 15 000 eur a aplikuje sa, ako už bolo spomínané, na podnikateľov a bežných ľudí. Táto hranica sa však po novom znižuje.
Ak ide o platbu podnikateľa alebo firmy, najväčšia suma v hotovosti bude po novom 5 000 eur. Tento limit sa týka platieb medzi firmami, medzi podnikateľom a firmou, ale aj medzi podnikateľom a bežným občanom. Nerozhoduje ani to, že má firma oprávnenie na podnikanie, alebo nie. Podstatou je figurovanie právnickej osoby.
Nepodnikatelia to majú benevolentnejšie. V hotovosti môžu zaplatiť najviac 15-tisíc eur. Zákon tu nerozlišuje bezhotovostné a hotovostné platby. V hotovosti však nebude môcť zaplatiť viac, ako je limit. Výnimky ďalej upravuje zákon.
Pozor na konflikt so zákonom, hrozí pokuta
Ak však limit prekročíte, hrozí vám pokuta. Týka sa to aj bežného občana, ktorý nepodniká. Pokuta v tomto prípade môže byť uložená až do výšky 10-tisíc eur.
Pri firmách sú však podnikatelia a firmy vo významne prísnejšej sorte a pokuty sa tam môžu vyšplhať až do 150-tisíc eur.
Výnimky v zákone
Výnimky definuje zákon v týchto prípadoch: vklad alebo výber hotovosti v banke, výmena peňazí alebo zmenáreň, spracovanie alebo preprava bankoviek a mincí, platby súvisiace s daňami alebo colnými predpismi, počas krízových situácií, vojny, núdzového alebo výnimočného stavu, platby spojené so súdnymi konaniami, s exekúciou či úschovou peňazí, výplata sociálnych dávok, pri špeciálnych činnostiach polície, armády alebo iných štátnych zložiek, v zahraničí v špecifických prípadoch, v niektorých prípadoch podľa osobitných zákonov (napríklad pracovné cesty, dražby, cestovné náhrady...)