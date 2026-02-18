Streda18. február 2026, meniny má Jaromír, Jaromíra, zajtra Vlasta

Chcete platiť veľké objemy v hotovosti? Nový zákon vás poriadne priškrtí, pozor na túto sumu, hrozia POKUTY!

BRATISLAVA - Príchod nepríjemných ekonomických časov sa podpisuje aj na novej legislatíve. Nová podoba zákona o platbách v hotovosti zrejme nepoteší tých, ktorí si plánovali presun a platbu veľkých súm. Obnosy fyzických peňazí totiž poznajú svoj vrchný limit, za ktorého prekročenie bude hroziť ohromná pokuta.

Na úpravu zákona upozornil denník Pravda. Od tohto roka prišlo k zmene pravidel. Týka sa platieb vo fyzickej podobe nielen u podnikateľov, ale aj u bežných ľudí. Pravidlá na platby v hotovosti tu boli aj predtým, no od 1. januára 2026 nadobudol platnosť nový jednotný limit na platbu v hotovosti.

Doteraz to bolo 15-tisíc eur, hranica však ide v niektorých prípadoch nadol

Ten bol doteraz stanovený na úrovni 15 000 eur a aplikuje sa, ako už bolo spomínané, na podnikateľov a bežných ľudí. Táto hranica sa však po novom znižuje.

Chcete platiť veľké objemy
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR - Colný úrad)

Ak ide o platbu podnikateľa alebo firmy, najväčšia suma v hotovosti bude po novom 5 000 eur. Tento limit sa týka platieb medzi firmami, medzi podnikateľom a firmou, ale aj medzi podnikateľom a bežným občanom. Nerozhoduje ani to, že má firma oprávnenie na podnikanie, alebo nie. Podstatou je figurovanie právnickej osoby.

Nepodnikatelia to majú benevolentnejšie. V hotovosti môžu zaplatiť najviac 15-tisíc eur. Zákon tu nerozlišuje bezhotovostné a hotovostné platby. V hotovosti však nebude môcť zaplatiť viac, ako je limit. Výnimky ďalej upravuje zákon.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Pozor na konflikt so zákonom, hrozí pokuta

Ak však limit prekročíte, hrozí vám pokuta. Týka sa to aj bežného občana, ktorý nepodniká. Pokuta v tomto prípade môže byť uložená až do výšky 10-tisíc eur.

Pri firmách sú však podnikatelia a firmy vo významne prísnejšej sorte a pokuty sa tam môžu vyšplhať až do 150-tisíc eur.

Výnimky v zákone

Výnimky definuje zákon v týchto prípadoch: vklad alebo výber hotovosti v banke, výmena peňazí alebo zmenáreň, spracovanie alebo preprava bankoviek a mincí, platby súvisiace s daňami alebo colnými predpismi, počas krízových situácií, vojny, núdzového alebo výnimočného stavu, platby spojené so súdnymi konaniami, s exekúciou či úschovou peňazí, výplata sociálnych dávok, pri špeciálnych činnostiach polície, armády alebo iných štátnych zložiek, v zahraničí v špecifických prípadoch, v niektorých prípadoch podľa osobitných zákonov (napríklad pracovné cesty, dražby, cestovné náhrady...)

 

