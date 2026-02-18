Katalánska polícia odhalila najväčšiu výrobňu falošných parfumov v Európe s miliónovou produkciou

BARCELONA - Katalánska polícia dnes oznámila, že objavila veľkú továreň na falšované parfumy. Podľa nej ide o vôbec najväčšie takéto zariadenie v Európe, ktoré malo sedem výrobných liniek. Závod mohol vyrobiť až štyri milióny balení voňaviek ročne. Tie potom smerovali do Francie a na ďalšie európske trhy.
Na konci januára a začiatku februára katalánska polícia vykonala razie v závode, kde sa sfalšované parfumy vyrábali, aj v jednom veľkom sklade, kde našla približne 350 000 balení voňaviek. Celkovo zabavila parfumy a zmesi na ich výrobu, ktoré by na trhu mohli mať hodnotu až 94 miliónov eur.
Na odhalení závodu katalánska polícia spolupracovala s francúzskymi colníkmi. „Operácia viedla k zastaveniu závodu, ktorý bol podľa vyšetrovateľov do dnešného dňa najväčším výrobcom falšovaných parfumov v Európe,“ uviedla polícia, ktorá oznámila aj zadržanie siedmich ľudí. Tí sú podozriví z účasti v kriminálnej skupine, ktorá sa zaoberala výrobou a distribúciou falšovaných voňaviek. Polícia tiež zabavila parfumy 50 rôznych značiek a modelov, na ktorých falšovanie sa skupina zrejme zameriavala.