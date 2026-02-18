Ozbrojený útok vo Washingtone: Mladík s nabitou brokovnicou bežal ku Kapitolu, zastavila ho polícia

WASHINGTON - Polícia vo Washingtone, v utorok zatkla 18-ročného muža, ktorý ozbrojený brokovnicou vybehol zo svojho auta smerom k západnej strane budovy Kapitolu, informuje o tom agentúra AP.
Podľa náčelníka polície Kapitolu Michaela Sullivana neidentifikovaný muž zaparkoval svoj Mercedes neďaleko budovy, vystúpil a začal utekať smerom k nej, keď ho policajti zastavili a prikázali mu ľahnúť si na zem. Na tlačovej konferencii po zadržaní podozrivého Sullivan uviedol, že strelec mal na sebe taktickú vestu a rukavice a vo vozidle mal prilbu a plynovú masku. Brokovnica bola nabitá a mal pri sebe ďalšie náboje, dodal.
Motív pokusu o útok je podľa neho doposiaľ predmetom vyšetrovania vrátane otázky, či boli terčom členovia Kongresu. Kongres aktuálne nezasadá, konštatuje AP. Sullivan uviedol, že polícia má aj videá, požiadal však verejnosť o akékoľvek ďalšie videozáznamy incidentu.