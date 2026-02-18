Talianska polícia vyšetruje smrť 58-ročného Čecha: Jeho telo s porezaným krkom objavili na ulici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MILÁNO - Polícia v talianskom Turíne preveruje úmrtie českého občana, ktorého telo našla na ulici. Píšu to dnes denníky La Stampa a Corriere della Sera. Na muža upozornil okoloidúci. Vyšetrovatelia preverujú možnosť, že bol muž zavraždený, pravdepodobnejšie ale podľa nich je, že spáchal samovraždu.
Polícia našla muža v pondelok večer v štvrti Santa Rita s porezaným krkom. Pri tele bol aj nôž. Polícia tiež našla batoh a gitaru, ktorá zrejme patrila zosnulému, kvôli čomu vyšetrovatelia vylučujú lúpežné prepadnutie.
Podľa informácií tlače bolo mužovi 58 rokov. Vyšetrovatelia po vypočúvaní svedkov a ľudí v okolí zatiaľ nemajú poznatky o napadnutí. Preverujú však zábery kamier.