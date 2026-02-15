Vnuk (35) Petra Jandu si ZMENIL POHLAVIE: Úprimná spoveď speváka... Bol to ŠOK!

PRAHA - Legendárny český hudobník Petr Janda (83) má namiesto vnuka vnučku. Z Matúša (35), ako ho všetci poznali, je dnes Matylda. Rodina to prijala bez predsudkov... Spevák však aktuálne v úprimnej spovedi priznal, že to bol preňho šok!
Petr Janda splodil 5 detí a má 4 vnúčatá... A približne pred mesiacom odhalil, že z jedného z vnukov má dnes vnučku. 35-ročný Matúš sa totiž rozhodl podstúpiť tranzíciu. „Beriem to ako fakt. Asi pred dvomi rokmi nám Matúš povedal, že sa cíti byť dievčaťom. A tak je z vnuka dnes vnučka, no...“ priznal pre Blesk.cz legendárny hudobník.
Aktuále sa však k tejto téme rozhovoril ešte viac... A priznal, že hoci dnes vnučku berú bez predsudkov, spočiatku to rodinu zaskočilo. „Bol to šok pre našu rodinu, to si nebudeme hovoriť. Ona nám to povedala úplne jasne, jednoznačne. Budúci rok už prišla v dámskom oblečení a navyše mám od nej pravnuka, 5-ročného Pepíka. Takže on mu hovorí tato. Je to také dosť zložité,“ priznal Janda pre eXtra.cz.
Spevák však zdôraznil, že oveľa ťažšie, ako reakcie okolia, je samotné vnútorné trápenie človeka, ktorý sa pre takýto zásadný krok rozhodne. „Tu ide do tuhého. Tu v tomto prípade je to naozaj veľký krok do neznáma, aj pre toho človeka, ktorý sa stane tým druhým pohlavím. Tí ľudia to majú veľmi ťažké, viete?“ povedal s pochopením Janda. „Tých nenávistných ľudí nechápem. Vôbec nevedia, o čo ide. Ten človek sa s tým skrátka naozaj trápi. Možno, že to je trápenie, ktoré si my ani nedokážeme predstaviť,“ dodal.
Spevák tiež priznal, že je sklamaný z celkovej atmosféry v spoločnosti, ktorá ho podľa vlastných slov dlhodobo trápi. V tejto dobe vraj pribúda nenávisť a ubúda empatia.