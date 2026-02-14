Horskí záchranári varujú: Vo Vysokých, Západných aj Nízkych Tatrách hrozia lavíny

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu v nadmorskej výške nad 1700 metrov zvýšené lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce tretiemu stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
„Vplyvom sneženia a silného vetra v predchádzajúcich dňoch sa vytvorili nestabilné snehové dosky a vankúše, najmä v severných orientáciách. Nový sneh a vetrom naviate dosky sú miestami uložené na starom tvrdom podklade, miestami na slabej vrstve snehu, s ktorým nie sú dostatočne previazané. Lavínu je možné uvoľniť v strmom a veľmi strmom teréne. Slnečné počasie dopoludnia môže spôsobiť uvoľnenie spontánnych lavín,“ informuje stredisko.
V Malej a Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo (prvý stupeň). Nad hranicou lesa napadlo do desať centimetrov nového snehu, ktorý leží na tvrdom podklade, s ktorým nie je dostatočne dobre previazaný. Pokračuje oteplenie. Menšie lavíny je možné uvoľniť len výnimočne na strmých a veľmi strmých svahoch, ich riziko predstavuje strhnutie osoby do exponovaného terénu.