Kľúčové investície v plnom prúde: Rezort spravodlivosti by mohol úspešne realizovať Plán obnovy

BRATISLAVA - Piatkové bilaterálne stretnutie na Ministerstve spravodlivosti SR potvrdilo pozitívny trend v implementácii kľúčových opatrení Plánu obnovy a odolnosti. Napriek náročnému východiskovému stavu sa rezortu podarilo stabilizovať procesy a aktuálne neevidujú žiadne kritické riziká, ktoré by zásadne ohrozovali plnenie míľnikov a cieľov v gescii Ministerstva spravodlivosti. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
"Súčasné vedenie ministerstva spravodlivosti muselo po svojom nástupe prioritne riešiť kritický stav v príprave projektov, ktoré zdedilo po predchádzajúcej vláde. Mnohé kľúčové reformy a investície neboli dostatočne pripravené, čo si vyžiadalo revíziu plánov a okamžitú akceleráciu procesov," uvádza odbor.
Kľúčové investície v plnom prúde
Jedným z najvýznamnejších projektov je rozsiahla rekonštrukcia a výstavba súdnych budov. Modernizácia priestorov súvisí s novou súdnou mapou a jej cieľom je vytvoriť dôstojné, bezpečné a efektívne prostredie pre sudcov, zamestnancov aj verejnosť. Zdôrazňujú, že kvalitné zázemie je nevyhnutné pre rýchlejšie a profesionálnejšie rozhodovanie.
Ďalším kľúčovým projektom je digitalizácia Obchodného registra. Na novom systéme sa pracuje intenzívne a jeho cieľom je zjednodušiť procesy, odstrániť zbytočnú byrokraciu a zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia. Modernizovaný register má priniesť rýchlejšie zápisy, jednoduchšie úpravy údajov a lepšiu dostupnosť informácií.
"Slovensko zostáva naďalej v intenzívnom kontakte a konštruktívnom dialógu s Európskou komisiou. Pravidelná komunikácia zabezpečuje, že všetky kroky sú v súlade s nastavenými kritériami Plánu obnovy. Vďaka akcelerácii plnenia opatrení je Slovensko na dobrej ceste k úspešnému dokončeniu tejto dôležitej modernizácie súdneho systému," dodávajú z odboru na záver.